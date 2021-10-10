بوجوه يملأها الفرح والأمل.....مدارس الشرقية تستقبل ابنائها الطلاب

/655338/بوجوه-يملأها-الفرح-والأملمدارس-الشرقية-تستقبل-ابنائها-الطلاب

شهدت اليوم مدارس الشرقية بكافه مراحلها استقبال ابناها من الطلاب والطالبات والتى تصل أعدادهم إلى مليون و٦٥٠ طالبا فى أول أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢.

وأرتسمت الفرحه على وجوة الطلاب وكأنهم فى عرس أو عيد وكلهم امل وشوق للتعلم بعدما تقضوا اجازة كانت هى الأطول على مدار الأعوام السابقه بسبب جائحه كورونا ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بوجوة يملاها الفرح والامل.....مدارس الشرقية تستقبل ابنائها الطلاب

لم تكن السعادة على وجوه هؤلاء الطلاب فحسب بل أرتسمت العادة على وجوة المعلمين فسبق هذا العرس تحضيرات وتجهيزات على مستوى جميع مدارس المحافظه من أعمال صيانة بسيطه ولا مركزيه على مستوى البنية التحتية للمدارس بالإضافة الى دخول ما يقرب ٥٤ مدرسة للخدمه لأول مرة اليوم ، فضلا عن خوض العديد من المعلمين لدورات تدريبيه مكثفه استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وكانت تعليمات الاستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واضحه وصريحه ولا تحتمل اللبس بتوجيهات مباشرة إلى رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية بالتنسيق مع مع المدارس ونظافه البيئه المحيطة بالمدارس ورفع الاشغالات ودهان الاسوار لاستقبال الطلاب فى أزهى صورة تعكس اهتمام الدوله والقيادة السياسيه بالتعليم باعتبارة حجر الزاويه فى بناء الشخصيه المصرية.

وزير التموين ومحافظ الشرقية يفتتحان المكتب النموذجي لخدمات وزارة التموين

وأثنى محافظ الشرقية على حجم الجهد المبذول لإنشاء مثل هذه المكاتب النموذجية وما تقدمه من خدمات تساهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين والحصول على الخدمة بشكل أفضل ، مثمناً جهود وزارة التموين في تطوير كافة الخدمات الأخرى التي تقدم للمواطن.

ومن جانبها أوضحت الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين أن المركز تم تصميمه وفقا لأحدث التكنولوجيا لتيسير وتسهيل حصول المواطنين على كل خدمات وزارة التموين وأن المكتب النموذجى يتضمن ساحة انتظار للعملاء، كما يتضمن أجهزة حاسب آلى وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس، لحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى، وذلك فى إطار تسهيل وتحديث وميكنة كل الخدمات للمواطنين.