سيدة ببورسعيد تذهب للمدرسة لعمل أجازة لإبنها بحضور المحافظ ..والغضبان:آسف ..آهل الشر يحاربون التعليم

/655342/سيدة-ببورسعيد-تذهب-للمدرسة-لعمل-أجازة-لإبنها-بحضور-المحافظ--والغضبانآسف-آهل-الشر-يحاربون-التعليم

حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على تهنئة الطلاب والمعلمين والعاملين بالتربية والتعليم بالعام الدراسي الجديد، وطالبهم بالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية بالمدرسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقدم محافظ بورسعيد النصيحة لأبناءه الطلاب أولها الإلتزام بتحية العلم واحترامه وترديد النشيد الوطني لانه رمز للوطنية المصرية وذلك بعد أن رصد المحافظ طالب يمزح مع زميله دون الالتزام بالنشيد الوطنى ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

محافظ بورسعيد يهنىء الطلاب بالعام الدراسي الجديد

وطالب المحافظ الطلاب بضرورة الاهتمام بتحصيل العلم خاصة من الكتاب المدرسي فهو شامل يساعد على الاعتماد على النفس كما دعى إلى محاربة الدروس الخصوصية لبناء الكيان وعقل الإنسان.

مشيرا إلى ضرورة تأسيس الطالب بدءاً من المرحلة الإبتدائية وحتى الثانوية ، كما طالبهم بالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد بداية من أول يوم دراسي بالمدرسة.

تعليمات محافظ بورسعيد للعام الدراسي الجديد

ودعى أولياء الأمور بالإهتمام بتربية الأبناء على تحمل المسؤولية والمواجهة والصدق والزامهم بحضور المدرسة وآسف أنه رصد ولية أمر طالب جاءت إلى المدرسة أول يوم دراسي لتحصل على إجازة لابنها ليذاكر بالمنزل وحذرهم من أى مؤثرات تدمر عقول أولادهم بجحة الخوف عليهم.

وقال اللواء عادل الغضبان إن أهل الشر يحاربون التعليم لأنه ناجح في مصر كما نجحت مشروعات التنمية والتعمير فى الدولة ويدعون أن المدرسة لا تقدم التعليم ليبعد الطلاب عن طريق العلم.

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد قام بجولة تفقدية لعدد من مدارس المحافظة حضر خلالها طابور الصباح والحصص الأولى في أول يوم دراسي رافقه خلالها دكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد وعدد من المسؤولين بالمحافظة.

وتوافد الطلاب فى مختلف المراحل التعليمية على مدارس محافظة بورسعيد اليوم حيث يقيد 180 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل التعليمية فى بورسعيد داخل 505 مدرسة حكومية وخاصة ودولية وفنية.