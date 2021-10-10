/655328/الداخلية-تمنح-63-شخص-الحق-فى-التجنس-بالجنسية-الأجنبية

في صباح اليوم الأحد، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، قرار وزارة الداخلية رقم 1668 لعام 2021، حول الإذن لـ63 موطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، في عددها رقم 226.

دوت الخليج وجاء نص القرار في مادته الأولى على الأذن لـ64 بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، بتفويض من مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب وزير الداخلية. وفي سياق أخر أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 440 لسنة 2021، بندب 6 مستشارين للعمل مساعدين لوزير العدل، ونشر القرار بالجريدة الرسمية. دوت الخليج تنشر أسماء القضاة المنتدبين مساعدين لوزير العدل أسماء القضاة المنتدبين مساعدين لوزير العدل وشملت الحركة المنشورة ندب قضاة لمنصب مساعد الوزير. - المستشار محمود حلمي الشريف مساعدًا لوزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام. - المستشار خالد النشار مساعدًا لوزير العدل لشئون المتابعة والإنجاز - المستشار محمد عبده صالح مساعدًا لوزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية - المستشار صبحي اللبان مساعدًا لوزير العدل لشئون المحاكم. - المستشار أشرف حجازي لشئون الشهر العقاري والتوثيق. - والمستشار محمود عبد الحميد مساعدًا لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية.

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