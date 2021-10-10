/655336/ماس-كهربائي-الحماية-المدنية-تسيطر-علي-حريق-داخل-منزل-بالقليوبية

نجحت رجال الحماية المدنية بالقليوبية، في السيطرة على إندلع حريق بعقار خلف المجزر بمنطقة تقسيم الكوثر دائرة قسم شرطة الخانكة، دون ثمة إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق بعقار في الخانكة

تفاصيل الحريق

تعود تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إشارة من مأمور قسم شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بإندلاع حريق في عقار خلف المجزر تقسيم الكوثر دائرة القسم.

رجال الحماية المدنية

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بسيارتين للسيطرة علي الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية، تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون ثمة إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح، وبالفحص تبين أن العقار مكون من 3 طوابق علي مساحة 300 متر، وإندلع الحريق بالدور الأرضي، ملك «صلاح ع ع»، 65 سنة، صاحب شركة للعطور ومستحضرات التجميل.

نتيجة ماس كهربائي

وأشارت المعاينة الأولية أن الحريق إندلع نتيجة ماس كهربائي، وتم التحفظ على مكان الحريق، وباشرت النيابة العامة التحقيقات واستدعت المعمل الجنائي لاتخاذ شؤونه وبيان سبب الحريق.