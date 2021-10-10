/655337/الداخلية-تعيد-طفلة-ضلت-الطريق-لأهليتها-في-أسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في إعادة طفلة إلى أهليتها في أسيوط.

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وترجع تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط من (أحد المواطنين - سائق مركبة "توك توك") بعثوره على طفلة أثناء سيره بأحد الطرق بدائرة المركز.

وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تمكنت من تحديد أهليتها وتم إستدعاء والدتها (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة القوصية) وتعرفت عليها وقررت أنها مقيمة طرفها ، وأنها عقب خروجها من المدرسة مع الأطفال ضلت الطريق، وقد وجهت المواطنة الشكر لرجال الشرطة على سرعة التوصل لنجلتها المفقودة.

وفي سياق آخر أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 440 لسنة 2021، بندب 6 مستشارين للعمل مساعدين لوزير العدل، ونشر القرار بالجريدة الرسمية.

دوت الخليج تنشر أسماء القضاة المنتدبين مساعدين لوزير العدل

أسماء القضاة المنتدبين مساعدين لوزير العدل وشملت الحركة المنشورة ندب قضاة لمنصب مساعد الوزير. - المستشار محمود حلمي الشريف مساعدًا لوزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام.

- المستشار خالد النشار مساعدًا لوزير العدل لشئون المتابعة والإنجاز

- المستشار محمد عبده صالح مساعدًا لوزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية

- المستشار صبحي اللبان مساعدًا لوزير العدل لشئون المحاكم.

- المستشار أشرف حجازي لشئون الشهر العقاري والتوثيق.

- والمستشار محمود عبد الحميد مساعدًا لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية.