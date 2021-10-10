رشا اسحق لـ دوت الخليج: دعم توجيهات الدولة نحو البناء ضمن الأجندة التشريعية للشيوخ خلال دور الإنعقاد الثاني

/655339/رشا-اسحق-لـ-تحيا-مصر-دعم-توجيهات-الدولة-نحو-البناء-ضمن-الأجندة-التشريعية-للشيوخ-خلال-دور-الإنعقاد-الثاني

أكدت النائبة رشا إشحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي بمجلس الشيوخ، أن المجلس لديه حماس وعزيمة لإنجاز مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس النواب ومن الحكومة بما يتوافق مع طموحات الشعب.

دور الإنعقاد الثاني لمجلس الشيوخ

وشددت النائبة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والضامن الاجتماعي بالمجلس، لموقع دوت الخليج، على دعم توجهات الدولة فى مرحلة البناء التي تتجه أليها، وإبداء دراسات وتقارير واضحة مستفيضة حول ما يحال إلى المجلس من قوانين، إضافة إلى اقرار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وتنفيذها وتكملةمسيرة الدولة، فضلا عن دعم المرأة للحصول على حقوقها فى فئات ذوى الإعاقة والمسنين، والحقوق والحريات.

تعليق رئيس الشيوخ فى ذكرى حرب اكتوبر

قدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الشكر للقوات المسحلة، قائلا: تمثل جزء غالي من أبناءنا، وتقديرنا لما قاموا به في 1973 وما يقدمونه من أجل مصر ونهضتها.

وأعلن في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه كان ضمن أفراد القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر 1973، قائلا: شاءت الأقدار أنني شرفت وكنت جنديا بالقوات المسحلة في فترة حرب أكتوبر 1973.

وتابع: أعلم مدى الفخار والسعادة التي يشعر بها كل من كان له حظ وشرف الانتماء للقوات المسحلة خصوصا في فترة حرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: نأمل جميعا أن تسود روح أكتوبر العظيم في كل ملفات الحياة المصرية لما لها من سحر خاص، وإذا استحضرنا هذه الروح سيكون لنا الكثير من الانتصارات.