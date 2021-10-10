/655345/بعد-منح-وشاح-النيل-للمستشار-هشام-بركات-النائب-محمد-السباعى-نسمات-احتفالات-القضاء-المصرى-اقترنت-مع-ذكرى-انتصارات-أكتوبر

قال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن نسمات احتفالات القضاء المصرى اقترنت مع ذكرى انتصارات أكتوبر، و جاءت لفتة كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكريم أرواح شهداء الواجب من رجال القضاء المصرى و منحمهم الأوسمة ولعل تكريم شهداء القضاء الذين نالوا شرف الشهادة في العمليات الإرهابية هو شهادة خالدة لذكراهم و تحية اعتزاز لحراس العدالة التى تعد أقدس المهن التى تحمل رسائل وقيما نبيلة.

دوت الخليج

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح وشاح النيل إلى اسم الشهيد المستشار هشام محمد زكى بركات، النائب العام، كما تم منح وسام الجمهورية من الطبقة الثانية إلى اسم الشهيد المستشار عمر محمد حماد شحات، وكيل مجلس الدولة، كذلك تم منح وسام الاستحقاق من الطبقة الثانية إلى اسم الشهيد المستشار محمد مروان عبدالله عرفة عطية، رئيس محكمة بمحكمة شمال سيناء الابتدائية.

بعد منح وشاح النيل للمستشار هشام بركات.. النائب محمد السباعى: نسمات احتفالات القضاء المصرى اقترنت مع ذكرى انتصارات أكتوبر

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة إلى كل من أسم الشهيد المستشار عبد المنعم مصطفى محمد عثمان ، قاضي بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، وأسم الشهيد المستشار محمد مجدي رفيق مصطفى مبروك، قاضي بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، وأسم الشهيد المستشار عمرو مصطفى حسني مصطفى، وكيل النائب العام بنيابة جنوب سيناء الكلية.