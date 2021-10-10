/655348/تأجيل-حكم-الطعن-فى-دعوى-حل-مجلس-إدارة-مرتضى-منصور-لـ-24-أكتوبر-الجاري

أمرت محكمة مجلس الدولة، اليوم الأحد 10/10/2021، تأجيل النظر فى طعن رئيس الزمالك المعزول، والذي طالب فيه بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، للحكم بجلسة 24 اكتوبر الجاري.

دوت الخليج تنشر تفاصيل القضية

وطالبت الدعوى بشكل أساسي بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

حل مجلس ادارة الزمالك

كان أقام عضو مجلس إدارة نادي الزمالك هاني زادة، طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدقي بمحافظة الجيزة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

وفي وقت سابق قررت وزارة الشباب والرياضة، في بيان سابق لها، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

وفي سياق أخر كانت تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر جلسة طعن رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور الذي طالب فيه بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

محكمة القضاء الإداري

طالبت الدعوى بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

والجدير بالذكر أن هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك. واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.