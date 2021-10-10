نشرة حوادث دوت الخليج أبرزها..«الحماية المدنية تسيطر علي حريق داخل منزل بالقليوبية وإصابة 7 أشخاص من بينهم أطفال في حادث انقلاب سيارة بسوهاج»

/655349/نشرة-حوادث-تحيا-مصر-أبرزهاالحماية-المدنية-تسيطر-علي-حريق-داخل-منزل-بالقليوبية-وإصابة-7 أشخاص-من بينهم-أطفال-في حادث-انقلاب-سيارة-بسوهاج

شهدت محافظات مصر، اليوم، عددًا من الحوادث، رصدها قسم الحوادث بموقع «دوت الخليج»، في إطار نشرة إخبارية، وأبرزها، « الحماية المدنية تسيطر علي حريق داخل منزل بالقليوبية والدفع بـ 3 سيارات للسيطرة على حريق داخل شقة سكنية في مدينة نصر ومصرع وإصابة 7 أشخاص من بينهم اطفال في حادث انقلاب سيارة بسوهاج».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حوادث اليوم الأحد

الحماية المدنية تسيطر علي حريق داخل منزل بالقليوبية

نجحت رجال الحماية المدنية بالقليوبية، في السيطرة على إندلع حريق بعقار خلف المجزر بمنطقة تقسيم الكوثر دائرة قسم شرطة الخانكة، دون ثمة إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تعود تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إشارة من مأمور قسم شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بإندلاع حريق في عقار خلف المجزر تقسيم الكوثر دائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بسيارتين للسيطرة علي الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية، تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون ثمة إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح، وبالفحص تبين أن العقار مكون من 3 طوابق علي مساحة 300 متر، وإندلع الحريق بالدور الأرضي، ملك «صلاح ع ع»، 65 سنة، صاحب شركة للعطور ومستحضرات التجميل.

وأشارت المعاينة الأولية أن الحريق إندلع نتيجة ماس كهربائي، وتم التحفظ على مكان الحريق، وباشرت النيابة العامة التحقيقات واستدعت المعمل الجنائي لاتخاذ شؤونه وبيان سبب الحريق.

الدفع بـ 3 سيارات للسيطرة على حريق داخل شقة سكنية في مدينة نصر

تمكن رجال الحماية المدنية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في مدينة نصر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، إشارة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر، و على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات بين سكان الشقة.

مصرع وإصابة 7 أشخاص من بينهم اطفال في حادث انقلاب سيارة بسوهاج

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة بمحافظة سوهاج، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق ووفاة طالبين وإصابة 5 بينهم 3 أطفال، وعلى الفور تم نقل المتوفين والمصابين إلي مستشفى الغنايم المركزى بأسيوط، وانتقلت الجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتم الدفع بقوات المرور وتم رفع آثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير بعد توقفه جزئيا.

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إشارة من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق ووجود متوفين ومصابين.