/655350/النائب-أحمد-أبو-هشيمة-للبيج-رامى-فخور-بإنجازك-يا-بطل-وتفضل-على-طول-من-اللي-بيرفعوا-اسم-بلدنا-في-المسابقات-الدولية
قال النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ:"للسنة التانية على التوالي بيج رامي بيشرفنا وبيرفع اسم مصر وبفوزه بمستر اوليمبيا .. فخور بانجازك يا بطل وتفضل على طول من اللي بيرفعوا اسم بلدنا في المسابقات الدولية".
دوت الخليج
جاء ذلك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متابعا:«للسنة التانية ع التوالي بيج رامي بيشرفنا وبيرفع اسم مصر وبفوزه بمستر أوليمبيا .. فخور بانجازك يا بطل وتفضل على طول من اللي بيرفعوا اسم بلدنا في المسابقات الدولية»
وتوج المصري الدولي ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي بلقب بطولة مستر أولمبيا 2021، التي تستضيفها مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية.
ورفع بيج رامي علم مصر على منصة التتويج، فور إعلان اسمه بطلا لمنافسات الدور النهائي لبطولة مستر أولمبيا 2021.
النائب أحمد أبو هشيمة «للبيج رامى»:"«فخور بإنجازك يا بطل وتفضل على طول من اللي بيرفعوا اسم بلدنا في المسابقات الدولية»
وحافظ بيج رامي على اللقب للعام الثاني على التوالي، بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا لأول مرة عام 2020.
وقدم بيج رامي عروضا مميزة في جميع أدوار بطولة مستر أولمبيا 2021.
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