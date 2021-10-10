التراس: نعتز بالتواصل مع الأشقاء الأفارقة

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعزيز التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى أن العربية للتصنيع تحرص على تحقيق التواصل وتبادل الخبرات مع كافة الدول الأفريقية وتدريب الكوادر البشرية بأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة.





جاء هذا فى إطار زيارة دارسى دورة التعاون الإفريقى لصناع القرار (الدورة رقم 13) بأكاديمية ناصر العسكرية.

وأعرب "التراس" عن اعتزازه بزيارة الوفد الإفريقى باعتبارها فرصة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات الصناعة المصرية، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع ترحب باستقبال زيارات مماثلة للدارسين الأفارقة، لتعزيز التكامل والتعاون المشترك.

وتناول اللقاء، استعراض تاريخ تأسيس العربية للتصنيع ودورها القومى كأحد نتائج انتصارات حرب أكتوبر، ودورها فى تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية، والإشارة إلى استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتدريب الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية فى العديد من مجالات الصناعة ومشروعات التنمية الشاملة.

وحرص "التراس" على فتح حوار مفتوح مع الوفد الأفريقى، أشار فيه لأهمية تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب للدارسين الأفارقة والاستفادة من قدراتهم وتمكينهم فى المناصب القيادية ببلادهم، مشيرا إلى أهمية دورة التعاون الإفريقى التى تستهدف إعداد جيل جديد من القيادات الإفريقية الأكثر تأثيرا على مستوى القارة بالتدريب والمهارات اللازمة برؤية تتوافق مع رؤية مصر وتوجهها لتحقيق التكامل والوحدة الإفريقية.

وأوضح أن العربية للتصنيع تمثل الظهير الصناعى للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدا أن الهيئة تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا بالقارة الإفريقية وتبادل الخبرات وتدريب الأشقاء الأفارقة فى العديد من المجالات.

وخلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع أعرب وفد دارسى دورة التعاون الأفريقى لصناع القرار عن إعجابهم بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مشيدين بمجهودات الرئيس السيسى لتعزيز التعاون والتكامل بين الأشقاء الأفارقة.

وتضمنت الزيارة تفقد أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع، حيث اطلع الوفد على نظم تدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات و آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وتفقد الوفد الإفريقى مصنع الإلكترونيات التابع للعربية للتصنيع، كما تفقد خطوط إنتاج التابلت والحواسب والشاشات التفاعلية والأجهزة الإلكترونية وكاميرات المراقبة وغيرها من مستلزمات الأجهزة الإلكترونية المتطورة الذكية.