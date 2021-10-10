مجمع الإصدارات المؤمنة.. خدمات عالمية لمجتمع مصرى رقمى

جدة - نرمين السيد - وتتمكن الدولة، من خلال الهوية الرقمية المؤمنة، من إنشاء علاقة فردية مع المواطنين للتأكد من حصولهم على حقوقهم كاملة وفقًا لمجتمع "رقمى آمن" يستخدم أحدث الأدوات التكنولوجية لضمان جودة وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة، مما يعزز الثقة فى المجتمع.

وتم إنشاء مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية على طريق القاهرة - العين السخنة، ويمتد على مساحة 570.000 م2، ويعد مجمع الإصدارات هو الأكبر من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو مشروع تقنى رئيسى لإصدار المستندات عالية الأمان، حسب دراسة نشرها "المرصد المصرى"، للباحثة نسرين الشرقاوى.

وكانت فكرة المشروع قد بدأت عام 2015 وتم بدء التنفيذ نهاية عام 2016 وتم الانتهاء من تنفيذه فى نهاية عام 2019، وتم بدء التشغيل التجريبى فى فبراير 2020، إلى أن تم افتتاحه فى أبريل 2021.

ويهدف المجمع إلى إصدار الوثائق الحكومية المختلفة من خلال نظام مركزى موحد يضمن حوكمة إصدار الوثائق الرسمية بأحدث المواصفات الأمنية العالمية مثل الشهادات التعليمية، جوازات السفر، وثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، كافة وثائق الشهر العقارى، العقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.

ويحتوى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية على أكثر من 13 مصنعا تكنولوجيا متنوعا،منها: مركز تجميع وتحليل ومعالجة البيانات من الجيل الثالث، والذى يعد من أحدث مراكز البيانات على مستوى العالم، حيث يستضيف كافة البيانات بالربط المباشر مع الجهات والوزارات والهيئات، وهو الأحدث عالميًا، ومؤمن بالكامل بوسائل تأمين ضد أى هجمات إلكترونية.

كما يضم مجمع الخطوط التكنولوجية لصناعة الهولوجرام "ثنائى وثلاثى ورباعى الأبعاد" بكافة مستلزماته: والهولوجرام يستخدم مستقلًا على الوثائق لزيادة التأمين الخاص بها، أو دمجه ضمن نسيج الإصدارات الورقية، ويعد الأحدث والأكبر عالميًا فى هذا المجال، ولديه طاقة استيعابية وإنتاجية بمقدورها تصنيع 108 مليارات عنصر أمان هولوجرامى سنويًا، وذلك لاستخدامها كملصقات عالية التأمين ويتم تصميمها وانتاجها بتكنولوجيا الليزر مع ترقيمها وتتبعها آليًا بدلًا من الأختام التقليدية.

ويحتوى على مجمع الخطوط التكنولوجية لتجهيز ودمج الطبقات البلاستيكية الخاصة بالبطاقات الذكية وإدماج عناصر التأمين بها: ويتوافر به مركزان مميكنان لتخصيص البيانات على البطاقات البنكية وبطاقات الدفع الإلكترونى لمؤسسات "فيزا وماستر كارد وميزة" والتى تخضع لكافة معايير الأمن السيبرانى المعمول بها عالميًا.

ويوجد به مجمع الخطوط التكنولوجية لتصنيع الأوراق المؤمنة والبنكنوت: والذى يعد الأكبر والأحدث عالميًا نظرًا للطاقة الإنتاجية الضخمة وأيضًا التكنولوجيا الفريدة المتوفرة بخطوط الإنتاج.

إلى ذلك يضم مجمع الخطوط التكنولوجية للطباعة المؤمنة: والذى يضم مركزين للطباعة المؤمنة بكافة وسائل تأمين الأوراق التى تم تصنيعها مسبقًا بأحدث التقنيات والمقاييس العالمية فى مجال الطباعة المؤمنة.

وكذلك مجمع الخطوط التكنولوجية لتجهيز وتجميع جوازات السفر الإلكترونية “e-Pass“: إلى جانب توافر مركزين مميكنين لتخصيص البيانات على البطاقات والجوازات طبقًا لأعلى معايير منظمة الـ ICAO الدولية للوثائق الإلكترونية.

كما يوجد به محطات تجميع البيانات البيومترية الخاصة بقواعد البيانات: التى تضمن عدم التكرار وعدم وجود أخطاء، بالإضافة للملحقات اللوجستية التى تضم: محطة مياه؛ تضم 3 خزانات لتخزين 30 ألف م³ ومحطة معالجة وصرف لتغذية متطلبات الخطوط التكنولوجية بالمجمع.

كما تضم محطة غاز طبيعى ومحطة كهرباء بسعة 40 ميجا؛ من أجل توفير متطلبات التشغيل للمجمع.

وأيضًا تحتوى مجموعة من المبانى الخدمية؛ والتى تخص عمليات الإطفاء ومصادر الطاقة التبادلية المطلوبة فى حالة حدوث طوارئ وغلايات بخار ومبردات وضواغط للإمداد بالهواء المضغوط والبخار الخاص بالعمليات التصنيعية المختلفة ولتغذية متطلبات الخطوط التكنولوجية بالمشروع.

ويحقق مجمع الإصدارات أهداف مصر الاستراتيجية حيثيهدف إلى "الحوكمة" من خلال القضاء على الفساد، لطالما كانت ظاهرة الفساد قديمة ومتجذرة فى المجتمع المصرى وقادرة على الصمود، لذلك ومن أجل رؤية الدولة المصرية للقضاء على الفساد التى لم تسفر الإجراءات التدريجية التى قامت بها الحكومة المصرية طيلة السنوات الماضية عن نتائج كافية للحد منه.

وفى المجمع تم تفعيل الحوكمة الآلية من خلال حماية وتأمين الوثائق ضد التزوير كبديل للأختام، والتحول للشمول المالى ودعم إرادات الدولة من خلال السيطرة على التهرب الضريبى والغش التجارى وإحكام السيطرة على وثائق الدولة، وحفظ المعلومات دون سقف زمنى والاستغناء عن أماكن الحفظ الورقى، واستخدام نظام التتبع والتعقب الآلى لكافة السلع الخاضعة للضريبة وقطاع الأدوية دون إضافة أى أعباء جديدة على المستهلك، بالإضافة إلى الحفاظ على هيبة الدولة المصرية ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة أو الأوقاف والتى كانت تحدث فى السابق بسبب أن الوثائق المطلوبة يمكن تزويرها.

كما يهدف المجمع لـ مواكبة التقدم التكنولوجى، فعلى سبيل المثال فى مجال التعليم، استهدف مجمع الإصدارات الرقمية المؤمنة تكوين قواعد بيانات مركزية وتحقيق الهوية الرقمية للطلاب فى كافة المراحل بشكل مؤمن غير قابل للتزييف، مع حوكمة المدارس الدولية والخاصة من خلال ميكنة دورة العمل لتذليل صعوبات التقديم ودفع المصروفات للمدارس الخاصة والدولية ووضع صورة دقيقة لكثافات الفصول.

إضافةً إلى تتبع الكتب والتغذية المدرسية بدءًا من العام الدراسى الحالى، وإتاحة المعلومات للطالب فى معرفة تاريخه الأكاديمى وأيضًا معرفة تاريخ المعلم الوظيفى، واستثمار مصر فى البنية التكنولوجية والمحتوى الإلكترونى، والقضاء على المشاكل المزمنة من تخزين الكتب المدرسية.

كما سيتم اتاحة اصدار شهادات المحاكم عن بُعد خلال العام الجارى حيث سيكون عقود الدولة مميكنة ومؤمنة، الى جانب تحسين القدرة على إحكام الرقابة على حركة مبيعات الأدوية، ومراقبة صرف الأدوية المحظور تناولها بدون روشتة معتمدة.

ومن أبرز أهدافه بناء وعى الإنسان المصرى، حيث سيعمل المجمع على تدوين السيرة الذاتية للطفل منذ أن كان طفلًا وصولاً للثانوية العامة، بمعنى عمل خريطة جغرافية لـ 23 مليون طالب، من حيث امتلاك كل طالب كارت يتواجد به مجموعة من التطبيقات، وتسجل به رحلة الطفل من رياض الأطفال لنهاية المرحلة الثانوية؛ من أجل معرفة نقاط القوة والضعف لكل طالب على حدة من حيث "السمات الشخصية، والسلوك، والقدرات الرياضية والفنية، والتحصيل الأكاديمى، والمدارس والمدرسين، إضافةً إلى الولاء والانتماء، والحالة الصحية".

يسعى المجمع أيضًا لـ نقل الخبرات العالمية، وذلك بتكليف من القيادة السياسية، حيث تم التأكيد على أن تمتلك مصر أحدث ما توصل إليه العلم فى مجالات عمل مجمع الإصدارات فتم الاعتماد على أكثر 250 خبيرا دوليا من 32 دولة فى المشاركة فى المجمع وتدريب الكوادر المصرية على الكفاءة والإبداع والتقدم.

وقد تم الالتزام بالمعايير الدولية فى وسائل تأمين المستندات الصادرة من المجمع؛ فالمجمع متكامل بقدراته، ومؤمن بالعلامات المائية والمتغيرات الفايبر المختلفة ذات الألوان تحت الأشعة فوق البنفسجية “الـ UV” وهى عبارة عن أكواد دولية.

كما حصل مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية على 398 براءة اختراع وملكية فكرية، إضافة إلى اجتيازه كافة الاختبارات الدولية باقتدار ونجاح الأمر الذى مكن المجمع من اعتماده كأكبر الصروح التكنولوجية الدولية.

كما سيتيح المجمع إنشاء كود موحد لكل الحلول التكنولوجية لمخرجات المستندات ذات الصلة بالمواطن منذ الميلاد وحتى الوفاة للتعامل السلس مع كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأيضًا الحقوق المدنية.

وسيعمل مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية على تسريع التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى والقضاء على الإدارة الفاسدة للموارد العامة التى تؤدى إلى الإضرار بقدرة الدولة على الإنجاز والتمييز فى التعامل بين المواطنين وتقديم الرشاوى، بالإضافة إلى أن المجمع يمتلك قدرات فائضة تمكنه من التعاون مع الدول الصديقة والفترة المقبلة سيكون له دور مؤثر إقليميًا ودوليًا.