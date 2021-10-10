حياة كريمة تفتتح أول مشروع تعليمى فى قرية الرياض ببنى سويف مع بداية الدراسة

جدة - نرمين السيد - ويحضر الافتتاح الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بنى سويف ووفد من مؤسسة حياة كريمة، ويأتى ذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد.
ويعد المجمع التعليمى بقرية الرياض صرحاً تعليمياً متكاملا يضم مدرسة تعليم أساسى بها 33 فصلا يخدم 1370 طالبا وطالبة، و حمديمدرسة للتعليم الفنى بها 12 فصلا يتسع لقرابة 500 طالب وطالبة، وتصل كثافات الفصول بها لحوالى 35 طالبا فى الفصل الواحد.
كما يلحق بالمجمع التعليمى أيضاً مبنى الورش والذى يضم 6 ورش فى مختلف التخصصات من بينها تخصصات غير مسبوقة بالمحافظة من قبل، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 21 مليون جنيه، وهو أول مشروع تعليمى يتم افتتاحه بالمحافظة ضمن مشروعات حياة كريمة.
يذكر أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية قامت بتنفيذ المشروع خلال 6 أشهر فقط، حيث بدأ العمل به فى 30 مارس 2021، وتم الانتهاء منه بداية شهر أكتوبر.
يأتى ذلك إيماناً بأهمية التعليم فى تكوين المواطن المصرى وحقه فى تلقى خدمات تعليمية لائقة، حيث يسعى المشروع القومى "حياة كريمة" لإحداث طفرة تعليمية فى قرى الريف المصري، سعياً لإنهاء أزمة كثافة الفصول التى يواجهها طلاب القرى، إلى جانب توفير احتياجات العملية التعليمية والتى تساعد بدورها الطلاب على الفهم وسهولة التلقى، ويتزامن ذلك مع استقبال الطلاب لعام دراسى جديد فى مدارس جديدة مجهزة ومؤهلة للعملية التعليمية.
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