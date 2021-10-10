رئيس أساقفة كانتربرى: شيخ الأزهر يقود سفينة الأزهر بكل حكمة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارته شيخ الأزهر، بمقر المشيخة، رفقة وفد كنسى على رأسه دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وعدد من قيادات الطائفة فى العالم.

وأضاف أنه فى الوقت الذى نعيش فيه أزمات فى كل أنحاء العالم نحاول مد جسور من التفاهم والود، لافتا إلى العلاقات الطيبة التى تجمع الأئمة فى بريطانيا بالقساوسة متمنيًا أن يتعاون الأزهر الشريف مع إقليم الإسكندرية الذى يرأسه المطران سامى فوزى، وهو باحث جاد ورئيس أساقفة وطنى ومحب للجميع.

من جانبه، رحب الإمام الأكبر بزيارة ويلبى، الذى وصفه، بالأخ العزيز ورجل السلام، مؤكدًا أنه ألغى زيارته لفرنسا وعاد إلى القاهرة قادمًا من روما لاستقباله والترحيب به فى مشيخة الأزهر.

وأوضح الإمام الأكبر أن الأزهر لديه برنامج لتدريب الأئمة من كل أنحاء العالم لدراسة القضايا الساخنة على الساحة الآن، وفى مقدمتها العلاقة بين المسلمين والآخر وحقوق المواطنة ورعاية السلام والاندماج الإيجابى فى هذه المجتمعات، مؤكدًا أن بريطانيا هى الدولة الوحيدة التى أرسلت 3 مجموعات لتدريب الأئمة وبرعاية السفارة البريطانية بمصر.

واستكمل: "فى شارعنا المصرى لا يمكننا التفريق بين المسلمين والمسيحيين"، مؤكدًا أن المطران منير حنا كان له دور كبير فى دعم العلاقة بين المسلمين والمسيحيين فى مصر لأنه قلب متسع للجميع مثنيًا على مشروع مركز المطران منير للدراسات الإسلامية المسيحية الذى تؤسسه الكنيسة الأسقفية بمصر.

ومن جانبه، قال الدكتور منير حنا، الرئيس الشرفى لإقليم الإسكندرية، إن مركز الدراسات الإسلامية المسيحية، سيمنح درجات علمية وغير علمية لطلاب من مختلف دول العالم، كما سيطلق مبادرات لحل الصراعات والتعايش السلمى مطالبًا جامعة الأزهر الشريف بالتعاون معه فى هذا المشروع.

وقدم المطران سامى فوزى الشكر لشيخ الأزهر على تهنئته للكنيسة بتدشين الإقليم الجديد، مؤكدًا أن الإمام الأكبر لا يدخر جهدًا فى تقديم روح المحبة والتعاون مع الكنيسة الأسقفية.

فى نهاية اللقاء قدم ويلبى للشيخ صورة من النسخة الأصلية للقرآن الكريم موجودة فى مدينة بريمنجهام بانجلترا بينما أهداه الشيخ نسخة من القرآن باللغة الإنجليزية وتوضع فى مكتبة قصر لامبث.

حضر اللقاء من الكنيسة الأنجليكانية الدكتور منير حنا، رئيس الأساقفة الشرفى لإقليم الإسكندرية، ورئيس الأساقفة أزاد مارشال، ورئيس الأساقفه إيزكيل كوندو، والمطران أنطونى بوجو وكانن أنطونى بول، والقس وليم تايلور والقس شاه زاد وسليم واصف، مستشار حوار الأديان للكنيسة الأسقفية.

ومن مشيخة الأزهر حضر دكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ودكتور أبو زيد الأمير، الأمين العام لبيت العائلة المصرية.