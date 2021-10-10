جدة - نرمين السيد - فى لفتة إنسانية، اصطحب الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، نجلى الشهيد رجب أحمد، أحد شهداء الواجب الوطنى الذى استشهد فى سيناء، إلى مدرستهم صباح اليوم، فى المدرسة التى تحمل اسم والدهم .





وقام ابو زيد بمتابعة الطالبين حتى وصولهما الى فصلهما الثانى والرابع الابتدائي، مقدماً التحية والتقدير لجميع شهداء الوطن الذين ضحوا بكل غالى ونفيس من أجل عزة وكرامة وطننا الغالى. كما داعب نائب محافظ المنيا الطالبين بالجلوس معهما على مقاعد الطلبة " التخته " واستمع لجزء من الدروس المقررة ، أعقبها جولة داخل الفصول للتأكد من الحفاظ على مسافات التباعد، وارتداء الكمامات الواقية للطلاب، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. نائب محافظ المنيا يشارك نجلى شهيد سيناء «التختة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.