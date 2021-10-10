القباج تصل بنى سويف لإطلاق حملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل»

جدة - نرمين السيد - وصلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، يرافقها الدكتور محمد هانئ جمال الدين محافظ بنى سويف، إلى مقر مركز أشمنت بمركز ناصر، وذلك لإطلاق فعاليات حملة وزارة التضامن الاجتماعى "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" بمحافظة بنى سويف، وذلك بالشراكة مع مؤسسة "حياة كريمة".





وتركز الحملة على نشر الوعى بموضوعات "الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادى للمرأة وتنمية الطفولة المبكرة"، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات، كما أنه من المتوقع أن يتعرف القائمون على الحملة على الأسباب الرئيسية للعزوف عن التقدم للحصول على بعض الخدمات من الأسر مثل استخدام وسيلة تنظيم الأسرة أو الحصول على فرصة عمل، أو إلحاق الأطفال بالحضانات. ومن المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف سيدة بالمحافظة فى سن الإنجاب، والتى تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة.

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