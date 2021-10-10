وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول الاحتفال بنصر أكتوبر فى الجامعات

جدة - نرمين السيد - فى إطار الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول فعاليات الاحتفال بانتصارات السادس من أكتوبر بالجامعات والمعاهد المصرية، بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبى والتوجيه المعنوى بالقوات المسلحة، خلال الفترة من 3 إلى 28 أكتوبر الجارى.





وأشار التقرير إلى أن فعاليات الاحتفال تتضمن ندوات تثقيفية، وأفلام وثائقية، وأنشطة رياضية، وزيارات ميدانية للمواقع العسكرية والمشروعات العملاقة، وتكريم بعض أسر الشهداء، عروض فنية (غنائية ومسرحية)، ومعارض فنون تشكيلية، ومسابقات بحثية، وذلك بالتنسيق مع نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وقادة قوات الدفاع الشعبى والتوجيه المعنوى بالقوات المسلحة.

ولفت التقرير إلى أن جامعة الزقازيق سوف تستضيف فعاليات مؤتمر "نصر أكتوبر 48" لجامعات الدلتا، خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل.

وأوضح التقرير أن بعض الجامعات تميزت فى احتفالاتها ببعض الأنشطة الإضافية، مثل حملات التبرع بالدم، ووضع أكاليل الزهور على نصب الجندى المجهول، والقيام بزيارات للمطارات الحربية، وإقامة مارثون رياضى، ومسابقات كأس الشهداء، وزيارات للمتاحف والمناطق والمطارات العسكرية، بالإضافة إلى تنظيم حفلات فنية.

وأضاف التقرير أن خلال هذه الاحتفالات، سيتم استضافة بعض أبطال حرب أكتوبر المجيدة ومستشارى أكاديمية ناصر العسكرية وكلية القادة والأركان والخبراء الاستراتيجين بالتعاون مع مستشارى التربية العسكرية بالجامعات والمستشارين العسكريين بالمحافظات والبعض من الفنانين، بالإضافة إلى منتخبات الجامعات.

الجدير بالذكر أنه من المقرر تنظيم 16 ندوة تثقيفية بالجامعات المصرية، منها ندوة يوم 20 أكتوبر بجامعة القاهرة، وكذلك ندوة يوم 26 أكتوبر بجامعة طنطا، وتتوالى الندوات حتى 20 أبريل المقبل.