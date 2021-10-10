قبل المولد.. الصحة: ضبط وإعدام 27 طن حلوى فاسدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان ضبط وإعدام 27 طنا و239 كيلو جرام حلوى وأغذية متنوعة، و605 لترات من العصائر والمياه المعبأة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، بالتزامن مع الاحتفالات بالمولد النبوى الشريف.





جاء ذلك ضمن الحملات الدورية المكثفة التى نفذتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة من 29 سبتمبر الماضى وحتى أمس السبت، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعى والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم المرور على 1407 منشآت غذائية على مستوى الجمهورية، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى المنشآت الغذائية، لافتاً إلى إعدام 11 طنا و807 كيلو جرامات من الحلوى والأغذية المتنوعة و605 لترات من العصائر والمياه المعبأة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

ومن جانبه، قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، إنه تم ضبط 15 طن و432 كيلوجراماً من الأغذية المتنوعة والحلوى، للشك فى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، كما تم سحب 3 آلاف و884 عينة من المواد الخام للحلويات والأغذية المتنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة.

ولفت عيد إلى تحرير 1576 محضرًا حيال المخالفات التى تم رصدها خلال المرور طبقاً للقرارات والقوانين الوزارية المتبعة فى هذا الشأن، كما تم إيقاف تشغيل 232 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مؤكداً استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.