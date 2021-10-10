السفير المصري في بودابست يُقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية المجري

قدَّمَ السفير محمد إبراهيم الشناوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر، أوراق اعتماده إلى الرئيس يانوش آدار، رئيس جمهورية المجر، حيث قام بنقل تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الرئيس المجري.
وأكد السفير محمد الشناوي على عمق العلاقات المصرية المجرية والمستوى المتميز الذي وصلت إليه خلال السنوات الأخيرة، مُعرباً عن التطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، وكذا بحث سبل فتح مجالات جديدة من التعاون بما يتناسب مع حجم العلاقة التاريخية الراسخة بين الشعبين المصري والمجري.
من جانبه، أكد الرئيس المجري على عمق وقوة العلاقات التي تجمع بين مصر والمجر، وأعرب عن تقديره للمستوي المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية وكذا للتنسيق المُستمر بين قيادتيّ البلدين.
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