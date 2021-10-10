محافظ بني سويف يشارك وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق المرحلة الأولى من حملة...

شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق حملة"بالوعى مصر بتتغير للأفضل" فى قرى حياة كريمة ضمن المرحلة الأولى من الحملة التي تشمل 4 محافظات(بنى سويف، المنيا، أسيوط،وسوهاج،)وذلك بالشراكة مع مؤسسة"حياة كريمة"،بهدف تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدى إلى تحسين جـودة الحياة لكافة أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بمركز شباب أشمنت،وفي حضورالسيد بلال حبش نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ (النائب أحمد محيسن،النائبة سهام بشاي ،الدكتورة مني عبدالله، النائبة عبير جمال، الدكتورة حنان سليمان)، والأستاذ محمد جبر،منسق عام المبادرة ببني سويف"معاون المحافظ"،الأستاذة إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن،ومن مؤسسة حياة كريمة:الأستاذة آية عمر رئيس مجلس الأمناء ،الأستاذمحمدطاهر رئيس القطاع التنفيذى،الأستاذخالدجمال منسق القطاع التنفيذى، الأستاذة يوستينا ثروت ،مدير قطاع الفئات المستهدفة ، الأستاذة ندى خضر مدير قطاع التنمية المتكاملة، الأستاذ خالد أحمد مدير قطاع المشتريات،الأستاذ على يوسف رئيس مركز ناصر،وعدد من وكلاء الوزرارات ومديري عموم المديريات أعضاء المجلس التنفيذي والمجلس القومي للمرأة وممثلى بعض الجمعيات الأهلية

حيث أعرب المحافظ عن سعادته بإطلاق الحملة،لاسيما وأنها تتناول 4 محاور رئيسية:تنمية الطفولة المبكرة ، وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي،برنامج 2 كفاية والاهتمام بالقضايا المجتمعية بالأسرة الريفية (الكشف المبكر قبل الزواج ، مواجهة ختان الإناث ....) وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والندوات التثقيفية، والتي يسير التوازي مع جهود الدولة فى مجال تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات والمرافق، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي حظيت فيها بني سويف بعدد 66 قرية ضمن المرحلة الأولى ، وجار تنفيذ المشروعات بنسب ومعدلات تنفيذ مميزة

وأكد المحافظ على وعي المواطن السويفي بالقرى والمدن، لاسيما وأن المبادرة التي تم إطلاقها قد شهدت إقبالا كبيرا من المرأة بالريف ، حيث سجل "بحسب إحصاءات التضامن الاجتماعي" 4 آلاف سيدة،مشيرا إلى أن محاور هذه الحملة تساهم بشكل كبير في دعم جهود لدولة نحو التنمية المستدامة، وتعتبر خطوة نوعية في مجال تحقيق محاور مصر 2030 التنموية ، والتي من أهم محاورها بناء الشخصية المصرية المتكاملة، مؤكداً أن المحافظة قد نفذت خطوات عملية وجادة في مجالات التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم برامج وأنشطة التوعية والتثقيف في كافة المجالات واستهداف القضايا المحتمعية الرئيسية التي تضعها الدولة في مقدمة أجندتها التنموية

من جانبها قالت الوزيرة أن الحملة تستهدف القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها من مبادرة "حياة كريمة"، من خلال التركيز على نشر الوعى بالموضوعات المستهدفة،بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة، علاوة على تحديدالأسباب الرئيسية للعزوف عن التقدم للحصول على بعض الخدمات من الأسر مثل استخدام وسيلة تنظيم أسرة أو الحصول على فرصة عمل، أو إلحاق الأطفال بالحضانات، لافتة إلى قيام مديري المديريات بالتنسيق مع المديريات الفنية المعنية، وتحت إشراف المحافظين، بحصر الخدمات المتاحة فى القرى أو غير المتاحة لتسجيل الفجوة التنموية فى الخدمات

كما أضافت"القباج"،أنه يتم تعزيز الشراكة المجتمعية في دعم وتنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية والمتطوعين،بجانب الرائدات المجتمعيات للمشاركة في التوعيةوفى حصر بيانات جميع الأسر بالقرى المستهدفة لتشكيل قاعدة بيانات مركزية يتم تحديثها دورياً،مؤكدة على أن أهم وأخطر التحديات التى تواجه المجتمع المصرى غياب الوعي ،مشيرة إلى أن القوة الحقيقية للدولة تكمن فى ثقافة شعبها، وأن بقاء الدولة وتقدمها مرهون بتحضر ووعي مواطنيها، وأن الثقافةَ المبنية على الوعى الوطنى السليم قادرة على أن ترتقى بالمجتمع في كافة المناحي

وتفقدت الوزيرة والمحافظ نماذج من الأنشطة والبرامج التي نفذتها وزارة التضامن ضمن محاور الحملة، والتي شملت تفقد نموذج الحضانة النموذجية التي سيتم تعميمها على كافة الحضانات وتتميز بتدريس منهج علمي حديث مع توحيد الزي داخل تلك الحضانات، بالإضافةإلى تفقد قوافل الصحة الإنجابية والتي تضم عيادات متنقلة في تخصصات:النساءوالأطفال وتنظيم الأسرةللكشف على المستفيدات وأطفالهم مجانًا وتقديم كافةالاستشارات الخاصة بالصحة الإنجابية من وسائل تنظيم الأسرة المناسبة لكل سيدة، بالإضافة إلى العمل على قضية الزواج المبكر الذي يحرم الفتاة من طفولتها وحقها في التعليم و يضر بصحتها،

بالإضافة إلى تفقد نموذج لبرنامج"2 كفاية"والذي يستهدف تصحيح بعض المفاهيم المجتمعية والدينية الصحية الخاطئة حول تنظيم الأسرة،علاوة على تفقد نموذجبرنامج"فرصة"بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق توفير التدريب والتمويل اللازم للسيدات والفتات لإقامة مشروعات صغيرة ،وتوزيع استمارات وتسجيل الأسماء بالتعاون مع شركات ومصانع القطاع الخاص للحصول على فرصة عمل ، وقد تضمنت الاحتفالية مشاهدة عرض مسرحي" أسطبل عنتر" قدمته جمعية تواصل و تناولت مشاهد وفقرات تمثيلية ، ركزت على الجهود التوعوية بالموضوعات المستهدفة،ضمن محاور الحملة، لتوصيل رسائل التوعية بأسلوب فني سهل وجذاب ، للتأثير في الفئات المستهدفة من الحملة