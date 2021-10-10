النائبة ميرفت عازر: العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن أولوياتنا..وإسكان النواب تهتم بالتشريعات التى تمس المواطن

/655351/النائبة-ميرفت-عازر-العلاقة-بين-المالك-والمستأجر-ضمن-أولوياتناوإسكان-النواب-تهتم-بالتشريعات-التى-تمس-المواطن

قالت النائبة ميرفت عازر عضو مجلس النواب وعضو لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان أن اللجنة تستهدف فى دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب تحقيق امال المواطنين وتحسين مستوى الخدمات في جميع القطاعات المتعلقة بالاسكان والمرافق العامة والتعمير، مشيرة إلى أن متابعة المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوصول لتحقيق خطة التنمية المستدامة ضمن أولويات اللجنة خلال دور الإنعقاد الثاني، إضافة الي أعمال منظومة التخطيط العمراني وبحث كيفية الإسراع في تنفيذ المخططات التفصيلية بالقرى والمدن والحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يتناسب مع مستوى دخله.

خطة التنمية المستدامة

واشارت عضو مجلس النواب النائبة ميرفت عازر فى تصريحات لـ دوت الخليج ان الاهتمام بتطوير العشوائيات لتهيئة البيئة اللازمة لتحسين مستوى المعيشة للمواطن وتوفير بيئة صحية وآمنة له ولابنائه من عمل اختصاصات اللجنة لمتابعه م يتم تنفيذه على ارض الواقع وكذلك الاهتمام بالاسكان الاجتماعي ومشروعات المتناهية الصغر للشباب مشيرة الى ان الشاب يستفيد من المشروع والوحدة السكنية للحد من البطالة مؤكدة على انها تسعي لعمل مثل هذا المشروع على أملاك الدولة بمساحة تقريبا ٢٣ فدان بتل كفر المقدام مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية وهذا المشروع سيكون باقة نور للشباب (منطقة سكنية تخدم المشروعات المتناهية الصغر) والمشروع تحت الدراسة بوزارة الصناعة والمحافظة والمجتمعات العمرانية.

حياة كريمة

واكدت عازر على ان اللجنة فى دور الانعقاد الثاني ستتابع مدي تنفيذ ومتابعه توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لجميع المواطنين في أنحاء الجمهورية وفق جدول زمني وبحث ودراسة مشروعات القوانين التي تتصل بتطوير آليات العمل بالهيئات والجهات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي كما أن اللجنة سوف تقوم بدراسة القوانين التي تحال إليها فيما يتعلق بقطاع الإسكان وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ودراسة مشروع قانون المطورين العقاريين وبحث ودراسة جميع القوانين والتعديلات التي تكلف اللجنة بدراستها.

وعلى مستوي نطاق محافظة الدقهلية اكدت عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب ان هناك اهتمامات خاصةبمتابعة مشروعات قومية تم البدء فيها منذ فترة طويلة ولم تنتهي بعد مثل مشروع محطة مياه جديدة وشبكاتها واضافة تمددات عمرانى جديدة ودعم مشروع صرف صحي ميت غمر بعدد٢ محطة حتى يمكن استيعاب التصرفات والعمل ومتابعة ادراج المدينة وقراها بمبادرة حياة كريمة والاهتمام بمنظومة النظافة بجانب تقديم طلب مناقشة عامة لحل مشكلة تقنين التكاتيك للحد من الجريمة وتأمين العاملين على هذه الوسيلة والدولة تأخذ حقوقها .