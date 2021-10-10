/655352/9-نوفمبر-للحكم--محاكمة-3-متهمين-في-قضية-فتاة-الساحل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية برئاسة المستشار عبده عطية، اليوم الأحد محاكمة 3 متهمين في قضية «فتاة الساحل»، بعد اتهامهم بمواقعة فتاة في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي إلى 9 نوفمبر للحكم.

دوت الخليج ينشر في السطور التالية تفاصيل تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية «فتاة الساحل»

في مسبق إحالة جهات التحقيق، المتهمين في قضية «فتاة الساحل» إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات أن «المتهمين الـ 3 خطفوا المجني عليها يومي 8 و9 ديسمبر الماضي، بمارينا مركز شرطة العلمين، عن طريق التحايل بأن اتفقوا سويًا على استدراجها لمواقعتها كرهًا عنها، بأن أوهمها المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية.

كواليس التعدي على فتاة الساحل

كما طلب المتهمين من فتاة الساحل مرافقتهم، مُدعين حجز إقامة مُنفردة لها بأحد الفنادق، فتوجهت معهم على هذا الأساس، إلا أنهم ذهبوا إلى إحدى الوحدات المصيفية بالساحل.

وفي سياق أخر أمرت محكمة مجلس الدولة، تأجيل النظر فى طعن رئيس الزمالك المعزول، والذي طالب فيه بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، للحكم بجلسة 24 اكتوبر الجاري.

وطالبت الدعوى بشكل أساسي بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

حل مجلس ادارة الزمالك

كان أقام عضو مجلس إدارة نادي الزمالك هاني زادة، طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدقي بمحافظة الجيزة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.