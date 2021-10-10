«بحوزتهمم بندقية ألية»..ضبط تشكيل عصابي سرقة مبلغ مالي من أحد المواطنين بسوهاج

/655353/بحوزتهمم-بندقية-أليةضبط-تشكيل-عصابي-سرقة-مبلغ-مالي-من-أحد-المواطنين-بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة، من «مالك محل أجهزة كهربائية، مقيم بدائرة المركز» أنه أثناء إستقلاله سيارته بدائرة المركز ، قام «3 مجهولين» يستقلون سيارة ملاكى «بدون لوحات معدنية» بإطلاق عيار نارى تجاه السيارة قيادته وإيقافه، والإستيلاء من داخل السيارة على مبلغ مالى «3 مليون جنيه» كان بحوزته ولاذوا بالهرب.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على تشكيل عصابي سرقة مبلغ مالى من أحد المواطنين بسوهاج بالإكراه

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة «4أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج».

إعترافات المتهمين

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم وأمكن ضبط ثلاثة منهم، وبمواجهتهم أمام رجال المباحث إعترفوا بإرتكابهم الواقعة.

حيث إتفقوا على إرتكاب الواقعة نظراً لعلم أحد المتهمين بطبيعة عمل المجنى عليه وبإستلامه مبالغ مالية من المندوبين بصفة مستمرة.

وفى سبيل ذلك قام إثنين من المتهمين بإستئجار سيارة ملاكى ونزعا اللوحات المعدنية منها، وبتاريخ الواقعة قاموا جميعاً بتتبع المجنى عليه، حتى وصوله دائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، وتقابله مع أحد المندوبين، وإستلامه مبلغ مالى منه، حيث إستمروا فـى تتبعه حتى محل البلاغ.

بندقية آلية

وإرتكبوا الواقعة على النحو المشار إليه وإستولوا على المبلغ المالى وقاموا بالهرب، وتم بإرشادهم ضبط «جزء من المبلغ المستولى عليه، السيارة والسلاح النارى «بندقية آلية» المستخدمان فـى إرتكاب الواقعة» وأضافوا بإنفاقهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وباقي المبلغ بحوزة المتهم الهارب.