/655354/ضبط-3-أشخاص أثناء-قيامهم-بالتنقيب-عن-الأثار داخل-محل-في-الشرابية

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من إلقاء القبض على شخصين أثناء قيامهم بالتنقيب عن الأثار داخل محل في الشرابية، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سقوط شخصين أثناء قيامهم بالتنقيب عن الأثر داخل محل في الشرابية

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فقد أشارت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين، مقيمان بدائرة القسم، بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.

القبض على المتهمين

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، أمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه «محل سكن أحدهما» ، وعثر بداخلها على «حفرة قطرها 1٫5 بعمق 3 متر، أدوات تنقيب»، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في إعادة طفلة إلى أهليتها في أسيوط.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط من (أحد المواطنين - سائق مركبة "توك توك") بعثوره على طفلة أثناء سيره بأحد الطرق بدائرة المركز.

وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تمكنت من تحديد أهليتها وتم إستدعاء والدتها (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة القوصية) وتعرفت عليها وقررت أنها مقيمة طرفها ، وأنها عقب خروجها من المدرسة مع الأطفال ضلت الطريق، وقد وجهت المواطنة الشكر لرجال الشرطة على سرعة التوصل لنجلتها المفقودة.