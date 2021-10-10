/655355/ضبط-71-طن-مواد-غذائية-مجهولة-المصدر---تعرف-على-جهود-وزارة-الداخلية--لمكافحة-جرائم-الغش-التجاري

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة ، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن ومتاجر عشوائية فى مجال إنتاج الأعلاف والمطهرات والمنظفات المنزلية والمنتجات البلاستيكية والمواد الغذائية المغشوشة والمقلدة وكذا المنتجات التى تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظات« القاهرة – دمياط -الإسكندرية».

دوت الخليج

وبعد تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط ( 3 مصانع – مخزن – شركة – 2 عيادة - محل) عشوائية وبدون ترخيص .

حيث يتم من خلالها تصنيع الحلوى الجافة وإعادة تدوير زيوت المحركات وتصنيع الأعلاف الحيوانية ، وقد بلغ إجمالى المضبوطات (71٫7 طن مواد غذائية مجهولة المصدر - 129٫5 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وبدون ترخيص – 83 طن زيوت محركات مصنعة من مواد بترولية بدون ترخيص معبأة ومعدة للتداول – 35 طن منظفات ومطهرات منزلية بدون ترخيص – 2005 عبوة لقاحات وأدوية بيطرية بدون ترخيص).

وفي سياق أخر كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، اليوم، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة، من «مالك محل أجهزة كهربائية، مقيم بدائرة المركز» أنه أثناء إستقلاله سيارته بدائرة المركز ، قام «3 مجهولين» يستقلون سيارة ملاكى «بدون لوحات معدنية» بإطلاق عيار نارى تجاه السيارة قيادته وإيقافه، والإستيلاء من داخل السيارة على مبلغ مالى «3 مليون جنيه» كان بحوزته ولاذوا بالهرب.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة «4أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج».

إعترافات المتهمين

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم وأمكن ضبط ثلاثة منهم، وبمواجهتهم أمام رجال المباحث إعترفوا بإرتكابهم الواقعة.

حيث إتفقوا على إرتكاب الواقعة نظراً لعلم أحد المتهمين بطبيعة عمل المجنى عليه وبإستلامه مبالغ مالية من المندوبين بصفة مستمرة.