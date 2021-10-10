/655356/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تنعي-وفاة-والدة-النائبة-رشا-فايز

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التعازي في وفاة والدة البرلمانية رشا فايز، عضو مجلس النواب ،عضو التنسيقية.

دوت الخليج يرصد نعي تنسيقية شباب الاحزاب وفاة والدة النائبة رشا فايز

نعي التنسيقية

وأضافت التنسيقية”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التعازى وأصدق المواساة، للبرلمانية رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، في وفاة والدتها، سائلين المولى عز وجل لها بالرحمة والمغفرة”.

وتجدر الاشارة إلى أن النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أكدت على أهمية زيارة الكويت في وضع المخططات والمستهدفات الخاصة بالاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.

وأوضحت الطباخ خلال لقاء وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، دور الشباب المصري في عملية التنمية والحياة السياسية، والطفرة التي يقودها كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واختتم الوفد البرلماني المصري الذي يضم «الطباخ»، زيارته للكويت بلقاء الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، في مقر وزارة الخارجية الكويتية. وكانت النائبة هيام الطباخ زارت الكويت ضمن وفد الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب الذي يضم في عضويته 16 دولة عربية.