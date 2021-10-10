المنتخب الوطني يجري مسحة.. ويستمع لمحاضرة كيروش

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أدى اليوم المنتخب الوطني لكرة القدم تدريبا بدني صباحيا بإحدى قاعات مقر الإقامة في اطار الاستعدادات المكثفة للقاء المنتخب الليبي في التاسعة من مساء غد الاثنين بستاد 28 مارس بمدينة بنغازي ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أعقب المران الذي شارك فيه جميع اللاعبين ال24 اجتماع فني مع الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني تم خلاله شرح الجوانب الفنية لمباراة الغد.

وكانت بعثة المنتخب قد أجرت صباح اليوم مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباراة ورحلة العودة إلى القاهرة وينتظر أن يتم ابلاغ ادارة البعثة بنتائجها مساء اليوم.

على جانب آخر علق الاتحاد الليبي لكرة القدم اقامة مؤتمر صحفي لمدربي الفريقين قبل المباراة على ما يقرره النيجيري كاتشالا كالي مراقب المباراة خلال الاجتماع الفني المقرر انعقاده في الرابعة عصر اليوم.

ويسعي منتخب الفراعنة في تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام منتخب ليبيا لضمان الاستمرار في صدارة المجموعة السادسة والمحافظة على آمال الفراعنة في التأهل للمباراة الفاصلة حيث تنص اللوائح علي تأهل الفريق صاحب المركز الأول فقط.

سيطر منتخب الفراعنة على احداث الشوط الأول، وتواصل سيل هجمات المنتخب المصري، على شباك المنتخب الليبي، وغياب محمد الشناوي حارس المنتخب الوطني، في كادر المباراة، والظهور في ركنية وحيده فقط لصالح ليبيا.

أهدر الدولي المصري مصطفي محمد مهاجم فريق جالاتا سراي التركي، ومهاجم مصر الصريح، في لقاء ليبيا، هدف مؤكد من أقدام محمد صلاح أفضل لاعبي العالم ومهاجم ليفربول الإنجليزي، في الدقيقة السابعة عشر من عمر اللقاء.

نجح محمد الشناوي حارس منتخب المصري في الظهور الثاني له في الشوط الاول في التصدي لأخطر هجمات المباراة من الطرفين، من خلال تصدي لكرة محمد زعبية في نهاية الشوط الأول بقصبة رجلة اليمني، وليغير اتجاهها وتصتدم بالعارضة.

سجل الدولي المصري عمر مرموش الهدف الاول والوحيد في مباراة مصر وليبيا، في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة، من خلال تسديدة قوية علي يمين الحارس الليبي.

تشكيل منتخب مصر في المباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، عبد الله السعيد

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح