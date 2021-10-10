« مش بيأكليني وعايز يتجوز عليا»..ربة منزل في دعوى خلع أمام محكمة الأسرة مدينة نصر

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«بيطلب مني حاجات غريبة..وبيقولي لوزعلتي أمي في حاجة هضربك».. بهذة الكلمات رفعت ربة منزل تدعى «رانيا» صاحبة الـ 28 عامًا، دعوى خلع ضد زوجها «محمود» 33 عامًا، أمام محكمة الأسرة مدينة نصر.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية حكاية زوجة داخل محكمة الأسرة مدينة نصر
متجوزة بقالي 7 شهور
روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي 7 أشهر، جواز صالونات، مكنتش أعرفه أوي بس بعد الزواج عرفته، وتم الزواج بعد سنة من الخطوبة، وعرفته هو وولدته على الحقيقة بقا يزعقلي عشانها ويضربني، ويقولي لو زعلتي أمي في حاجة هضربك وهطردك برة بهدوم البيت، وهتروحي تشحتي في الشوارع، ويقولي لما تكوني جعانة روحي كلي عند أهلك أحنا مش هنأكلك كمان».
بيطلب مني حاجات غريبة
وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة مدينة نصر: « زوجي بقا يطلب مني حاجات غريبة، مبحسش معاه بالأمان والراحة، وعلى طول قلقانه، وبخاف أنام ، وأمه بتتهددني كل شوية أنها هتجوزه واحدة تانية وهتخليني أنا خدامة عندهم، وتقولي أنتي تستهلي كل اللي بيعمله فيكى، وكل لما أحكى لأسرتي على الجحيم اللى عايشة فية واطلب الطلاق، كانوا يرفضوا ، عشان خايفين من كلام الناس، وبيقولولي أنا اللي غلطانة في كل الوقت وبيضربوني عشانه، وهو كان بيستقوى عليا لأنه عارف رفض أهلي الطلاق.
هسيبك معلقة
وإختمت الزوجة الحزينة في دعواها أمام محكمة الأسرة: «أنا مبقتش قادرة أتحمل العيشة معاه، كله ضرب واهانة ومفيش أكل، وصحتي في النازل ونزلت 15 كيلو من ساعات لما اتجوزت، وطلبت منه يطلقني رفض وقالي هتجوز وهسيبك معلقة كدا زي بيت الوقف، فلجأت الي محكمة الأسرة مدينة نصر لرفع دعوي خلع ضده».
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