/655360/تعرف-علي-تشكيل-إيطاليا-الرسمي-لمواجهة-بلجيكا-في-دوري-الأمم-الأوروبية

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن المدير الفني للمنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني عن تشكيل فريقة الرسمي استعداداً لخوض هذة المواجهة المرتقبة .

وشهد تشكيل المنتخب الإيطالي تواجد اللاعب بيراردي بجوار كييزا علي رأس القيادة الهجومية للفريق.

وجاء تشكيل المنتخب الإيطالي كالتالي:

ومن المقرر أن تقام مبارة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخبي إيطاليا وبلجيكا , في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد علي أرضية ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

وكان المنتخب الإيطالي قد فشل في الصعود إلي المباراة النهائية عقب هزيمتة من المنتخب الفرنسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

علي الجانب الأخر لم يتمكن منتخب بلجيكا من التواجد في المباراة النهائية بعدما تلقي الهزيمة في مباراة نصف النهائي أمام منتخب أسبانيا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

نتيجة مباراة إيطاليا وأسبانيا

انتهت أحداث مباراة المنتخب الإسباني والمنتخب الإيطالي بتقدم الفريق الأندلسي، بهدفين مقابل هدف، في لقاء يجمع بين الفريقين في الدور القبل النهائي من بطولة الأمم الأوروبية.

سجل فيران توريس الهدف الأول في المباراة في الدقيقة السابعة عشر من عمر المباراة، وجاء بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

تلقي الدولي الإيطالي بونوتشي قائد منتخب الأوروز، بطاقة حمراء في المباراة، بعد تلقية بطاقتي صفراء في الشوط الأول، ليزيد من مخاوف المنتخب الإيطالي.

نجح لورينزو بيلجريني مهاجم المنتخب الإيطالي من تسجيل هدف تقليص الفارق لفريق بلاده، في الدقيقة 83 من عمر المباراة، من خلال هجمة مرتده من فريدريك كييزا بعد ركنيه على فريقه، وينفرد من الدفاع الإسباني، ويهديها لزميله بليجريني ويسكنها الشباك.

قائمة المنتخب الإيطالي

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، أليكس ميريت (نابولي)، سالفاتور سيريجو (جنوى).

خط الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي (لاتسيو)، أليساندرو باستوني (إنتر)، ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، جورجيو كيليني (يوفنتوس)، جيوفاني دي لورنزو (نابولي)، إيمرسون بالميري (ليون)، رافائيل تولوي (أتالانتا).خطالوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، بريان كريستانتي (روما)، جورجينيو (تشيلسي) ، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس) ، لورنزو بيليجريني (روما) ، ماتيو بيسينا (أتالانتا) ، ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان).

خط الهجوم: دومينيكو بيراردي (ساسولو) ، فيديريكو بيرنارديسكي (يوفنتوس) ، فيديريكو كييزا (يوفنتوس) ، شيرو إيموبيلي (لاتسيو) ، لورنزو إنسيني (نابولي) ، جياكومو راسبادوري (ساسولو).