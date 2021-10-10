لوكاكو خارج التشكيل الرسمي لبلجيكا أمام إيطاليا في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة أمم أوروبا

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يستعد المنتخب البلجيكي لمواجهة نظيرة الإيطالي في تمام الثالثة من عصر اليوم ضمن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

و أعلن المدير الفني للمنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز عن التشكيل الرسمي لمنتخب بلجيكا والذي شهد غياب المهاجم رميلو لوكاكو بسبب شعورة بالإجهاد العضلي.

وجاء تشكيل المنتخب البلجيكي كالتالي:

ومن المقرر أن تقام مبارة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخبي إيطاليا وبلجيكا , في تمام الثالثة عصر اليوم الأحد علي أرضية ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

وكان المنتخب الإيطالي قد فشل في الصعود إلي المباراة النهائية عقب هزيمتة من المنتخب الفرنسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

علي الجانب الأخر لم يتمكن منتخب بلجيكا من التواجد في المباراة النهائية بعدما تلقي الهزيمة في مباراة نصف النهائي أمام منتخب أسبانيا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

نتيجة مباراة بلجيكا وفرنسا

انتهت أحداث مباراة منتخب فرنسا وبلجيكا، بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين، لصالح الديوك الفرنسية، في لقاء الدور القبل النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل الدولي البلجيكي كارسكو مهاجم فريق اتليتيكو مدريد الهدف الأول لفريقية، وسجل روميرو لوكاكو الهدف الثاني في المباراة، من خلال مرور وتصويب فوق لوريس ويسكنها الشباك.

عاد الدولي الفرنسي كريم بنزيما في نتيجة المباراة مع منتخب بلاده في الدقيقة الـ 62 من خلال مرور رائع من مبابي على تيليمانس ومرر الكرة إلى بنزيما داخل منطقة الجزاء، ومن ثم استدار وسدد كرة بالقدم اليسرى داخل الشباك.

وسجل كيليان مبابي الهدف الثاني والتعادل للديوك الفرنسية في الدقيقة الثامنة والستون من عمر المباراة، من خلال ضربة جزاء، تحصل عليها انتوان جريزمان، ويسددها مبابي على يسار المرمي ويسكنها الشباك.

وسجل صيو هيرنانديز الهدف الثالث والفوز لمنتخب فرنسا في الدقيقة التسعين من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح فرنسا عن طريق بافارد شتتها المدافع لترتد إلى ثيو هيرنانديز على حدود منطقة الجزاء الذي سدد صاروخية لمسها كورتوا بأطراف أصابعه لتسكن الكرة الشباك

قائمة منتخب بلجيكا:

في حراسة المرمى: كاستيلز ، كورتوا ، مينيوليه ، سيلز.

في الدفاع : ألدرفيلد ، فيرتونخين، بوياتا ، كاستاجاني ، مونير ، دينيار.

خط الوسط: دي بروين ، ديندونكر ، تيلمانز ، فاناكين ، فيتسل ، ثورجان هازارد ، ساليميكرس ، كاراسكو.

في الهجوم : دي كيتيلاري ، إيدين هازارد ، لوكباكيو ، تروسارد ، باتشواي ، لوكاكو.