/655362/تكريم-أبناء-الشهداء-بمدرسة-المتفوقين-بالشرقية-والنائبة-سكينة-سلامة-تشكر-الرئيس-السيسي-تعلمنا-منه-حفظ-الجميل

وجهت النائبة سكينة سلامة، زوجة الشهيد أركان حرب هانى محمد سليمان ، أحد أبطال القوات المسلحة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ووزير الدفاع، على توجيهاتهم باصطحاب أبناء الشهداء فى اول يوم دراسى، وتكريمهم وتذكير الطلبة بدور شهداء القوات المسلحة وما بذلوه للحفاظ والدفاع عن الوطن.

تكريم ابناء الشهداء

وإضافة البرلمانية سكينة سلامة فى تصريح خاص لـ دوت الخليج، “كل سنة والشعب المصرى بخير وجميع اولادنا من جميع المراحل التعليمية بسلام وصحة، وشكر خاص لرئيس الجمهورية باعتبارى زوجة شهيد لاهتمامه بأبناء الشهداء في أول يوم دراسي، ونتعلم من الرئيس العطاء وحفظ الجميل”.

كما ناشدت النائبة سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، المواطنين بمحافظة الشرقية بالالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مناشدة وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالى بالمتابعة المستمرة للطلبة أثناء الدراسة.

كما أكدت البرلمانية أثناء ،تكريم نجلها محمود ابن الشهيد أركان حرب هانى محمد سليمان ، فى أول يوم دراسي بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الشرقية ، على متابعة مجلس النواب للدراسة أولا بأول للوقوف على حقيقة الوضع على ارض الواقع .

وتجدر الإشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافقة 17 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك عقب موافقة المجلس في المجموع على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحالته إلى مجلس الدولة.