/655363/رئيس-تضامن-النواب-يشارك -جامعة-طنطا-إحتفالية -وضع-حجر-أساس-مستشفى-٩٠٠٩٠٠

دوت الخليج

جاء ذلك فى حضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا وفضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام ونيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها والنائب محمود الشامى و د.أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي وعدد من رؤساء الجامعات المصرية ووفد من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين والسفير محمد عرابى وزير الخارجية الأسبق ، النائب أحمد سعد وكيل مجلس النواب و لفيف من نواب مجلسي النواب والشيوخ بالغربية والإعلامي أحمد شوبير والكابتن شوقى غريب والفنان محمد ثروت والإعلامي احمد المسلمانى ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وبمشاركة شعبية واسعة من ابناء مدينة المحلة الكبرى .

رئيس تضامن النواب يشارك جامعة طنطا إحتفالية وضع حجر أساس مستشفى ٩٠٠٩٠٠

وتضمن برنامج الحفل استقبال الضيوف بموقع مستشفى ٩٠٠٩٠٠ ويبدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم كلمة الجامعة الافتتاحية وعرض فيلم تسجيلي بعنوان رؤيتي ثم كلمات الضيوف ثم عرض فيلم عن منتخب ٩٠٠٩٠٠ ثم كلمات للسادة الضيوف ثم وضع حجر الأساس لمستشفى ٩٠٠٩٠٠ التعليمي ثم تسليم الهدايا التذكارية.

ومن جانبه أكد القصبى على أهمية مستشفى 900900 كأول صرح طبى ذكى لخدمة وسط الدلتا وليس المحلة الكبرى فقط مطالبا الجميع بدعم جهود استكمال إنشاء المستشفى فى ظل مرحلة البناء والتعمير التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مصر الجديدة .