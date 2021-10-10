/655366/كشف-ملابسات-ما-تم-تداوله-على-موقع-التواصل-الإجتماعى-حول-إستغاثة-سيدة-من-خطف-نجلتيها

بالنسبة لما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعليقاً مدعوماً بمقطع فيديو إدعت خلاله صاحبة الحساب المشار إليه قيام بعض الأشخاص بالتعدى عليها بالضرب وخطف طفلتيها بإحدى شوارع محافظة المنوفية أمام المارة.

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بالفحص أتضح أن الطفلتين المشار إليهما كانتا صحبة والديهما (محاسب بأحد البنوك – مقيم بدائرة مركز قويسنا بالمنوفية) وعدد (4) من أقاربه خلال الرؤية الشرعية فى المكان المخصص لها بمدينة قويسنا ، حيث قام والدهما وذويه بإصطحاب الطفلتين مما دفع والدتهما (صاحبة الحساب- مهندسة إلكترونيات – مقيمة بالقاهرة) بإتهام والدهما وذويه بخطف نجلتيها على النحو الوارد بالفيديو سالف الذكر .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..حيث توجه والد الطفلتين صحبتهما للنيابة العامة المختصة والتى تباشر التحقيق حالياً.

كما تمكنت رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على شخصين أثناء قيامهم بالتنقيب عن الأثار داخل محل في الشرابية، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فقد أشارت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين، مقيمان بدائرة القسم، بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.

القبض على المتهمين

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، أمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه «محل سكن أحدهما» ، وعثر بداخلها على «حفرة قطرها 1٫5 بعمق 3 متر، أدوات تنقيب»، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.