غدا.. بعثة يد الزمالك تصل القاهرة بعد حصد المركز الخامس فى بطولة كأس العالم

وحصد الزمالك المركز الخامس ببطولة “سوبر جلوب” بعد فوزه على الوحدة السعودي ٤٢-٢٢ ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر للبطولة.

ومن المقرر أن تقلع الطائرة من مطار جدة بالسعودية في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتستغرق الرحلة مدة ساعتين، وسيتم استقبال البعثة في صالة رقم 2 بمطار القاهرة الدولي.

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبد الباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو إخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

نتيجة مباراة الزمالك وجامعة سيدني

وكان الزمالك قد حقق الفوز على فريق جامعة سيدني بنتيجة 38-19 في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي على صالة الملك عبدالله الرياضية ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر للبطولة.

ويسعى الزمالك إلى الفوز في لقاء اليوم ومواصلة عروضه القوية واستغلال تعادل الوحدة السعودي مع جامعة سيدني الأسترلي في اللقاء الذي جمع الفريقين بالأمس من أجل حسم المركز الخامس لصالحه.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كل من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبد الباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو إخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

وفاز الزمالك على جامعة سيدني بنتيجة 38-18 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على صالة الملك عبدالله الرياضية بالمملكة العربية السعودية ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر للبطولة.

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبد الباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو إخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا

وشهد شوط المباراة الأول تفوق كبيرمن جانب لاعبي الزمالك حيث تقدم لاعبوة بفارق 5 أهداف في الدقائق الخمس الأولي من المباراة.

وأستمر تقدم نادي الزمالك طوال أحداث الشوط الأول في ظل تألق كبير من جانب اللاعب يحيي الدرع وحارس المرمي كريم هنداوي.