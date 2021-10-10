/655369/هيثم-شاكر-يطرح-أحدث-أغنياته-بعنوان-صاحب-الجمال

ستعد الفنان هيثم شاكر لطرح أحدث أعماله الغنائية «صاحب الجمال» مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة، بعد أن تألق في أغنياته مش عادية، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات يوتيوب.

دوت الخليج يرصد أحدث أعمال هيثم شاكر

أغنية صاحب الجمال ليهثم شاكر

وكان هيثم شاكر من المفترض أن يطرح الأغنية يوم الأربعاء الماضي ولكنه قام بتأجيل طرحها، حيث أعلن عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن تأجيله لطرح الأغنية لتكون اليوم الأحد الموافق 10 أكتوبر الجاري بدلًا من يوم الأربعاء الماضي قائلًا: "انتظروا أغنية صاحب الجمال لـ هيثم شاكر الأحد ١٠ أكتوبر الساعة ٥ على قناة يوتيوب الرسمية وجميع المنصات الموسيقية الإلكترونية".

هيثم شاكر يطرح مش عادية عبر يوتيوب

وطرح الفنان هيثم شاكر منذ 28 أغسطس أحدث أغنياته التي أتت بعنوان «مش عادية» وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومكساج وماستر هانى محروس، وجيتار مصطفى نصر، وطبلة أحمد عيادى، صولو كيبورد محمود شاهى.

وتقول كلمات الأغنية: "لا مش عادية جننتنى دى اللى طلعت عينيا.. مش مجاملة كاملة عاملة عاملة فيا.. قلبى دق جد لأ مش هزار.. لا مش هعدى.. طب هو فيه زى القمر ده فى البلد دى.. روح لف حتى بص لأ تحدى دى اللى كلمة منها بتجيبلى انهيار.. دى اللى خط أحمر كلامها يا ناس مجاب.. ضحكة منها بس تعمل 100 كتاب.. زوقها رقتها وثباتها هي فرحة في حد ذاتها.. لو تغيب الدنيا بيجيلى اكتئاب".

أغنيات تألق بها هيثم شاكر مؤخرا

وكان قد طرح هيثم شاكر مؤخرًا، أحدث أغنياته الجديدة التي تحمل اسم «واقف على تكة»، من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع وسام عبد المنعم، ألحان أحمد زعيم، كما طرح أغنية «كل الأعذار كدابة» على موقع يوتيوب وهي من كلمات هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وماستر شريف مكاوي، وجيتار مصطفى أصلان، كلارنت حموصو، وتنفيذ وتريات حسن سعيد، وطبلة أحمد عيادي، ورق هشام العربي.