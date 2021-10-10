«بين الحلال والحرام».. فوز البيج رامي يصيب الشباب بالهوس واندفاع نحو المنشطات

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فوز البيج رامي بمستر أولمبيا و محاولات إدراج كمال الأجسام بالأولمبياد و بعد فوز البيج رامي هل لعبة كمال الأجسام محرمة دوليًا ، الكثير من البحث على محرك البحث جوجل وذلك بعد فوز اللاعب المصري ممدوح السبيعي ببطولة مستر أولمبيا.

دوت الخليج

محاولات إدراج لعبة كمال الأجسام فى الأولمبياد بعد فوز البيج رامي

بعد فوز البيج رامي محاولات جديدة لانضمام كمال الأجسام للأولمبياد

هل تدرج الأولبيماد بطولات كمال الأجسام

لا يزال الحديث عن محاولاتإدراج لعبة كمال الأجسام ضمن الألعاب الأولمبية قائمًا فى الفترة الحالية، خاصة بعدما تكرر فوز البطل المصري ممدوح السبيعي، ونجاحه الفوز بلقب مستر أولمبيا للمرة الثانية على التوالي.

إشارات منع أو عدم إدراج كمال الأجسام ضمن الألعاب الأولمبية جاء فى سياق الحلال والحرام، حيث ألمح الكثير من المهتمين والمتخصصين بالألعاب الأولمبية إلى أن رياضة كمال الأجسام خطرة على صحة الإنسان وقد تؤدى إلى أضرار سلبية، وهو ما يمنعها الانضمام إلى الألعاب الأولمبية المقامة.

البيج رامي لاعب كمال الأجسام

لعبة كمال الأجسام

خطورة لعبة كمال الأجسام

خلال السنوات الماضية زاد عدد الراغبين فى بدء لعبة كمال الأجسام خاصة بعدما حقق البطل المصري ممدوح السبيعي والمعروف بالـ بيج رامي بطولة مستر أولمبيا للمحترفين، حيث يسعى الكثير من الشباب إلى بناء أجساد فتية وقوية إما بغرض المباهاة أو للانضمام إلى أيًا من اتحادات كمال الأجسام.

بطريقة مباشرة تسربت الكثير من المنشطات الرياضية إلى الأماكن الرياضية المخصصة لممارسة رياضة كمال الأجسام وهو دفع المتخصيين للحديث عن مافيا المنشطات الرياضية التى تلعب دورًا فى عملية إمداد السوق بأكبر قدر من الأدوية والفيتامينات التى من خلالها تزيد الكتلة العضلية للأشخاص.

المنشطات فى لعبة كمال الأجسام

هوس الشباب بعلبة كمال الأجسام

مافيا المنشطات تتوحش

الكثير من ممارسي الألعاب الرياضية والعاملين فى المجال الطبي أكدوا أن تلك المنشطات التى يتعاطاها الشباب لبناء جسد قوي تتضمن مواد غير قانونية، حيث أنها تعمل على ضخ مواد تحفز الخلايا والأنسجة، وهو ما يحدث بطريقة الحقن والحبوب.

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المتخصصين أكدوا أن تلك المنشطات التى يتعاطاها لاعبي كمال الأجسام لها أضرار فى منتهى الخطورة على صحة الإنسان حيث أنها قد تسبب أمراض مزمنة مثل الإصابة بالقلب والإدمان بالإضافة إلى الهلاوس الدماغية.

وبسؤال عدد من اللاعبين المحترفين فى رياضة كمال الأجسام أكدوا أن هناك مافيا لتجارة المنشطات يزيد عددهم عن تجار المخدرات حيث أشاروا إلى أن جملة علبة المنشطات التى هى جملتها 80 جنيه قد تُباع بأكثر من 3000 جنيه.

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كما أكدوا أن تلك المواد التى تتضمنها المنشطات غير آدمية على الإطلاق ويسعى التجار إلى وضع كميات قليلة منها حتى يسهل بالنسبة له عملية البيع بكثافة.

منشطات تغزوا السوق.. كمال الأجسام هوس الشباب

هوس الشباب بلعبة كمال الأجسام

هل كمال الأجسام حرام

ووفقًا لعدد من المتخصصين والطبيين فقد أكدوا على أن لعبة كمال الأجسام تحتاج إلى مزيد من الصبر وعدم التسرع فى استخدام المنشطات التى قد تؤدى إلى آثار سلبية ومضرة صحيًا.