/655372/إيفافارما-صاحبة-الدور-الإجتماعى-من-أجل-صحة-وسلامة-المصريين

تقوم شركة إيفافارما بدور إجتماعى فعال بالشارع المصرى، وخاصة على مستوى التوعية الصحية، والثقافة الصحية، حيث شاركت بفعالية كبيرة فى اليوم العالمى للقلب، والذى جاء تحت رسالة «نبضك حياة» من أجل التوعية بأمراض القلب والحذر منها والطرق الصحية التى من شأنها الإصابة بهذه الأمراض حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

دوت الخليج

الدور المجتمعى لأى شركة من الشركات التى تعمل بالمجالات المختلفة يجعلها دائما متواجده وسط جموع المواطنين، ومصدر ثقة لهم بشكل مستمر وأيضا وهو الأمر الذى تسير فى إطاره شركة إيفا فارما صاحبة الرؤية والرسالة السامية من أجل تأمين صحة أكثر من 100 مليون مصري ، و 400 مليون مواطن في الشرق الأوسط و بليون مواطن من المواطنين الأفارقة.

إيفا فارما تعتز بالقيم التى تقوم من خلالها بدورها الإجتماعى من أجل تقديم منتجات الرعاية الصحية الأكثر ثقة في مصر والمنطقة، ودائما ما يتحدثون بشأن قيامهم فى أن تكون الأولوية للعميل، والشعور بالملكية، والشغف لتحقيق النجاح، والمصداقية،والعدل والمساواة، الإحترام، التأثير الإيجابي.

«إيفافارما» صاحبة الدور الإجتماعى من أجل صحة وسلامة المصريين

أنشئت شركة إيڤا فارما عام ١٩٩٧ وهي إحدى كبريات شركات الأدوية الرائدة في مصر والتي بنيت على تراث معامل دلتا Les Laboratoires Delta التي تعد من أقدم شركات الأدوية، و أصبحت شركة إيڤا اليوم هي الشركة الأسرع نمواً في المنطقة، إذ تجاوز معدل نموها ٣٠٪ خلال السبعة أعوام الماضية (معدل نمو سنوي مركب - CAGR)، مما جعلها تتحول من كونها شركة محلية إلي شركة عالمية كبرى، وهو مما يتجلى بتواجدها القوى في الأسواق.

تساهم شركة إيڤا فارما في تنمية وتطوير صناعة الأدوية الطبية في مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فضلاً عن سعيها لتغطية الأسواق المتنامية. يتكون فريق عمل إيڤا فارما حالياً من ٢٦٠٠ موظف، كما تنتج حوالي ١٣٣ صنفاً من مختلف أنواع الأدوية، وتبلغ سعة إنتاجها اليومي ما يقارب من ٣٠٠،٠٠٠ عبوة من الأدوية الفعّالة ذات أسعار منخفضة. إن جميع منتجاتنا حاصلة على أختام الجودة المعترف بها عالمياً، و معايير الجودة الصارمة التي نلتزم بها قد جعلت من شعار إيڤا فارما بحد ذاته بمثابة ختم للجودة.