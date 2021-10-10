/655278/وكيل-تعليم-البحيرة-يشهد-طابور-الصباح-وتحية-العلم-بمدرسة-أبو-حمص

تفقد الدكتور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة صباح اليوم الاحد ثاني ايام العام الدراسي الجديد عدد من مدارس إدارة أبو حمص التعليمية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ورافقة خلالها حمدى سلام مديرعام الادارة استهلها بمدرسة الجرادات الابتدائية التعليمية بابو حمص حيث شهد طابور الصباح وتحية العلم وحث الطلاب على بذل مزيد من الجهد والالتزام والتعاون فيما بينهم وتنظيم الوقت واحترام المعلمين ثم تابع وكيل الوزارة سير العملية التعليمية بمدرسة عرفان وبركات الابتدائية ومدرسة ابوحمص الثانوية المشتركة بادارة أبو حمص التعليمية. وكيل تعليم البحيرة يشهد طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة أبو حمص وتفقد الفصول الدراسية ودورات المياه وبوابات التعقيم بالمدرسة وبمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة 1973 وفى اطار غرس روح الوطنية والانتماء وحب الوطن وتعريف النشىء والطلاب بالنماذج والرموز المشرفة من ابناء قواتنا المسلحة الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن، كرم وكيل الوزارة عزيزة مصطفى غبارة المدرسة بمدرسة ابو حمص الثانوية المشتركة والدة الشهيد المقدم اركان حرب احمد فوزى زيد . يذكر ان إجمالى اعداد الطلاب والطالبات يبلغ 1595077 مليون وخمسمائة خمسة وتسعون الفا وسبع وسبعين طالب وطالبة موزعين على جميع المراحل التعليمية المختلفة بدائرة المحافظة ابتدائى – اعدادى – ثانوى – تعليم فنى بمختلف نوعياته وشدد وكيل الوزراة على ضرورة تحقيق الانضباط الادارى داخل المدارس وتطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب والمعلمين وتكثيف اعمال التوعية ضد مخاطر فيروس كورونا وطرق الوقاية منه متمنيا عام دراسى ناجح

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