الكلاب الضالة تتجول بشوارع دمنهور.. والأهالي: نعيش في حالة من الذعر«صور»

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أنتشرت ظاهرة الكلاب الضالة مرة أخرة بعد أن كانت أختفت هذه الظاهرة، في عدد كبير من شوارع مدينة دمنهور التي تعتبر العاصمة لمحافظة البحيرة، حيث باتت تتجول في الشوارع دون رقيب مهددة المارة بأخطار بيئية وأمراض معدية تنتقل للأطفال والمارين من الشوارع، والتي تتجمع وسط الشوارع وبمداخل العمارات بأرقأ الأحياء بالمدينة.

الكلاب الضالة تتجول بشوارع دمنهور.. والاهالي: نعيش في حالة من الذعر وأكد عدد من الأهالي خلال لقاء لموقع دوت الخليج، أن الكلاب الضالة أنتشرت بكثرة في المناطق والأحياء السكنية داخل مدينة دمنهور، والتي أثارت حالة من الرعب والزعر والفزع، بين جميع السكان والمارين من الشوارع خوفاً من عقر هذة الكلاب الضالة، والتي تتسبب بنقل بعض الأمراض للإنسان، إضافة إلى أنها مصدر للإزعاج بإصدارها أصوات مخيفة ومزعجه تثير القلق وعدم الاطمئنان لدي الكبير والصغير. وطالب الأهالى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتوجيه تعليماتة بعمل حملة لمثل هذه الحالات التي تتسبب في الزعر لنا طول الوقت، وحفاظاً علي حياه الأطفال الذاهبين الي مدارسهم. وكيل تعليم البحيرة يشهد طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة أبو حمص على جانب أخر تفقد الفصول الدراسية ودورات المياه وبوابات التعقيم بالمدرسة وبمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيدة 1973 وفى اطار غرس روح الوطنية والانتماء وحب الوطن وتعريف النشىء والطلاب بالنماذج والرموز المشرفة من ابناء قواتنا المسلحة الذين قدموا ارواحهم فداء للوطن، كرم وكيل الوزارة عزيزة مصطفى غبارة المدرسة بمدرسة ابو حمص الثانوية المشتركة والدة الشهيد المقدم اركان حرب احمد فوزى زيد . يذكر ان إجمالى اعداد الطلاب والطالبات يبلغ 1595077 مليون وخمسمائة خمسة وتسعون الفا وسبع وسبعين طالب وطالبة موزعين على جميع المراحل التعليمية المختلفة بدائرة المحافظة ابتدائى – اعدادى – ثانوى – تعليم فنى بمختلف نوعياته وشدد وكيل الوزراة على ضرورة تحقيق الانضباط الادارى داخل المدارس وتطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب والمعلمين وتكثيف اعمال التوعية ضد مخاطر فيروس كورونا وطرق الوقاية منه متمنيا عام دراسى ناجح

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