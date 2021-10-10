السيسى يلتقى رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بيونج سيوك بارك، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية، وذلك بحضور المستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، وجين ووك هونج، السفير الكورى بالقاهرة.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الكورى الجنوبى، مون جاى إن، مؤكداً اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، ومشيداً بالإنجازات التى شهدتها العلاقات الثنائية المشتركة خلال الفترة الأخيرة، والتى تعكس عمق وصدق تلك الروابط، والمعززة بتبادل الزيارات الرفيعة بين البلدين، والتى وفرت قوة الدفع لتطوير التعاون فى كافة المجالات، حيث كان آخرها زيارة وزير الدفاع الكورى إلى القاهرة فى شهر أغسطس الماضى، الأمر الذى يساعد كذلك على استغلال واستكشاف الآفاق العريضة أمام تطوير العلاقات الثنائية.

من جانبه؛ نقل "بارك" إلى الرئيس تحيات الرئيس الكورى الجنوبى، مؤكداً الاعتزاز الكورى على المستويين الرسمى والشعبى بعلاقاتها الوطيدة مع مصر، والحرص المتبادل على تعزيز مجالات التعاون الثنائى، خاصةً ما يتعلق بتوسيع الاستثمارات الكورية فى مصر للاستفادة من موقعها الاستراتيجى للانطلاق إلى الأسواق فى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، فضلاً عن تفعيل الشراكة التعاونية الشاملة بما يتناسب مع إمكانات البلدين الصديقين ويدعم نقل التجربة التنموية الكورية إلى مصر، خاصةً فى ضوء البنية التحتية الحديثة التى شيدتها مصر خلال الأعوام الأخيرة، مما يدعم جهود التعاون المشترك فى كافة المجالات، حيث أشاد "بارك" بما تشهده مصر حالياً بقيادة الرئيس السيسى من نهضة شاملة فى إطار استراتيجية مصر التنموية 2030.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك فى عدة قطاعات، وكذلك سبل استفادة مصر من الخبرات الكورية العريقة فى الصناعات التكنولوجية، إلى جانب توطين صناعة المركبات الكهربائية وما يتعلق بها من صناعات مغذية، بالإضافة إلى التعاون فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الأزمة الليبية، والقضية الفلسطينية، حيث شهد اللقاء توافق الرؤى بشأن مجمل هذه الموضوعات، كما أكد الرئيس فى هذا الإطار دعم مصر الدائم لكافة الآليات التى تضمن أمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية، فى حين ثمن رئيس الجمعية الوطنية الكورية الثقل السياسى المصرى كحجر زاوية فى صون الأمن والاستقرار فى منطقتى الشرق الأوسط وأفريقيا، لاسيما ما يتصل بالجهود والتحركات المصرية للتوصل إلى التسوية السياسية للأزمات فى المنطقة، فضلاً عن التحركات الأخيرة فى ملف عملية السلام من خلال تثبيت الهدوء بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين، خاصةً من خلال المبادرة المقدرة لإعادة إعمار غزة.