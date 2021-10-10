السفير المصرى بكوريا الجنوبية يستقبل رئيس شركات هيونداى روتام

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور حازم فهمى، سفير جمهورية مصر العربية لدى كوريا الجنوبية، الرئيس والمدير التنفيذى لمجموعة شركات هيونداى روتام "يونج بى لى" ومجموعةً من قيادات الشركة على حفل عشاء بدار سكن السفارة المصرية، وذلك فى إطار متابعة نتائج زيارته لمصر فى شهر أبريل الماضى بشأن توطين صناعة عربات المترو ونظم الإشارات والإتصالات ومعدات التحكم والقيادة فى مصر.





وصرّح السفير حازم فهمى أن "يونج بى لى" أعرب عن امتنانه للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، أثناء زيارته للقاهرة، وهو الأمر الذى كان له أكبر الأثر فى النتائج الإيجابية التى أسفرت عنها الزيارة، وأوضح أن مجموعة "هيواندى روتام" تتطلع إلى المشاركة فى أعمال المراحل القادمة للعاصمة الإدارية من خلال توريد وتوطين صناعة عربات المترو التى تعمل بتكنولوجيا صديقة للبيئة. وأشاد الرئيس والمدير التنفيذى لمجموعة شركات "هيونداى روتام" بما لمسه خلال الزيارة من تقدم ملحوظ فى كافة المجالات الاقتصادية، مُعرباً عن تطلعه إلى قيام المجموعة بتكثيف التعاون مع الجانب المصرى خلال الفترة المقبلة.

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