صور- السفير المصرى فى بودابست يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس المجر

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جدة - نرمين السيد - وأكد السفير عمق العلاقات المصرية المجرية والمستوى المتميز الذى وصلت إليه خلال السنوات الأخيرة، معربا عن التطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، وكذا بحث سبل فتح مجالات جديدة من التعاون بما يتناسب مع حجم العلاقة التاريخية الراسخة بين الشعبين المصرى والمجرى.
من جانبه، أكد الرئيس المجرى عمق وقوة العلاقات التى تجمع بين مصر والمجر، معربا عن تقديره للمستوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات الثنائية وكذا التنسيق المستمر بين قيادتى البلدين.
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