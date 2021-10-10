عاجل.. سقوط ميكروباص فى النيل بعد اصطدامه بسور كوبرى الساحل بإمبابة

جدة - نرمين السيد - اصطدمت سيارة ميكروباص بسور كوبرى الساحل فى إمبابة، ما أدى لتحطمه وسقوطها فى النيل، دون أنباء عن إصابات أو وفيات حتى الآن.



جدة - نرمين السيد - اصطدمت سيارة ميكروباص بسور كوبرى الساحل فى إمبابة، ما أدى لتحطمه وسقوطها فى النيل، دون أنباء عن إصابات أو وفيات حتى الآن. وتواصل فرق الإنقاذ النهرى جهودها لانتشال السيارة، وإغاثة فيها، فى ظل انتشار الخدمات المرورية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات والإنقاذ النهرى.

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