وزيرة التضامن تصل مركز شباب أشمنت بمركز ناصر لإطلاق حملة ”بالوعى مصر...

وصلت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها الدكتور محمد هانيء جمال الدين محافظ بني سويف إلي مقر مركز أشمنت بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، وذلك لاطلاق فعاليات حملة وزارة التضامن الاجتماعي "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" بمحافظة بني سويف، وذلك بالشراكة مع مؤسسة حياة " كريمة".

ستركز الحملة على نشر الوعي بموضوعات "الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية الطفولة المبكرة"، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات، كما أنه من المتوقع أن يتعرف القائمين على الحملة على الأسباب الرئيسية للعزوف عن التقدم للحصول على بعض الخدمات من الأسر مثل استخدام وسيلة تنظيم الأسرة أو الحصول على فرصة عمل، أو إلحاق الأطفال بالحضانات.

ومن المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف سيدة من السيدات بالمحافظة في سن الانجاب، والتي تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة.