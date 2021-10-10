في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وخاصة قطاع الوحدات المتحركة والعمل علي راحة جمهور الركاب فقد تقرر تعديل تركيب بعض القطارات علي بعض الخطوط. - أعتبارا من يوم 10/10/ 2021 تعديل تركيب قطار 700 اكسبريس إيتاي البارودي/ المناشي/القاهرة بعدد 6 عربات تحيا مصر. - أعتبارا من يوم 2021/10/11 تعديل تركيب قطار 965 سياحي القاهرة /دمياط بعدد 8 عربات تحيا مصر- 2عربة ثانية مكيفة وبجدوله الحالي. تعديل تركيب قطار 994 سياحي دمياط / القاهرة بعدد 8 عربات تحيا مصر- 2عربة ثانية مكيفة وبجدوله الحالي أعتبارا من يوم 2021/10/12 تعديل تركيب قطار 1115 إكسبريس طنطا /بورسعيد بعدد 9 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي. تعديل تركيب قطار 1114 إكسبريس بور سعيد/ طنطا بعدد 9 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي. وتسعي الهيئة دائما لتقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكة الحديد : تعديل تركيب بعض القطارات علي بعض الخطوط لعربات (تحيا... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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