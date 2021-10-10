وزيرة الصحة تستقبل مدير الشركة الوطنية للمقاولات لمناقشة الموقف التنفيذي للمنشآت الصحية

وزيرة الصحة تستعرض موقف المنشآت الصحية "بمبادرة حياة كريمة" و"مراكز صحة وتنمية الأسرة" ومنظومة التأمين الصحي الشامل

وزيرة الصحة توجه الشكر للشركة لمجهوداتها في تنفيذ المنشآت الصحية وفقًا لأحدث المعاييرالعالمية

مدير الشركة الوطنية للمقاولات يثمن التعاون مع وزارة الصحة والسكان لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في قرى الريف وصعيد مصر.. ويشيد بمجهودات الوزيرة في إدارة جائحة كورونا والنهوض بالمنظومة الصحية

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، مدير الشركة الوطنية للمقاولات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك بديوان عام الوزارة، لمناقشة تقرير الموقف التنفيذي للمنشآت الصحية الجاري تجهيزها ضمن مشروعات الصحة القومية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة استعرضت مع الشركة اعتماد البرامج الوظيفية للمستشفيات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، كما ناقشت الموقف التنفيذي لتلك المستشفيات من الأعمال الإنشائية والتجهيزات، ووجهت الوزيرة بالإسراع من اعتماد أقسام ومعامل تلك المستشفيات من قبل هيئة الرقابة والجودة.

وأضاف مجاهد ان الوزيرة ناقشت الموقف التنفيذي أيضًا للمنشآت الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، كما أكدت الوزيرة التغلب على أي تحديات للانتهاء من استكمال تلك المنشآت، لافتًا إلى ان الوزيرة توجهت بالشكر للشركة الوطنية للمقاولات لمجهوداتها في تغطية كافة مشروعات وزارة الصحة والسكان من خلال تنفيذ المنشآت الصحية وفقًا لأحدث المعاييرالعالمية.

وتابع مجاهد أن الوزير ناقشت مع الشركة الانتهاء من تجهيزات وحدات صحة وتنمية الأسرة بإجمالي 52 مركزًا الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة، حيث استعرضت الوزيرة استهداف السيدات غير العاملات تحت سن 35 عامًا للعمل بمشاغل مراكز صحة وتنمية الأسرة، لتوفير فرص عمل لهن، حيث سيتم الاستفادة من منتجات السيدات بتلك المشاغل في مستشفيات وزارة الصحة والسكان والتى تشمل زي الفرق الطبية ومستلزمات فرش المستشفيات وغيرها، بما يضمن تحقيق العائد التنموي السيدات.

ومن جانبه ثمن مدير الشركة الوطنية للمقاولات، التعاون مع وزارة الصحة والسكان لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين والتخفيف عن ألآم المرضى وإنقاذ الكثير من الأرواح، خاصة في قرى الريف المصري وصعيد مصر، مؤكدًا إعطاء الأولوية لمشروعات الوزارة بما يساهم في النهوض بالمنظومة الصحية، كما أشاد بمجهودات وزيرة الصحة والسكان في إدارة جائحة فيروس كورونا وحرصها المستمر على تطوير النظام الصحي.