الأب وراء اختفائهن.. الأمن يكشف حقيقة تغيب فتاتين بعد استغاثة الأم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي متضمناً تعليقاً مدعوماً بمقطع فيديو ادعت خلاله صاحبة الحساب المشار إليه قيام بعض الأشخاص بالتعدي عليها بالضرب وخطف طفلتيها بإحدى شوارع محافظة المنوفية أمام المارة.

وبالفحص تبين أن الطفلتين المشار إليهما كانتا صحبة والديهما (محاسب بأحد البنوك – مقيم بدائرة مركز قويسنا بالمنوفية) وعدد (4) من أقاربه خلال الرؤية فى المكان المخصص لها بمدينة قويسنا، حيث قام والدهما وذويه باصطحاب الطفلتين، ما دفع والدتهما (صاحبة الحساب- مهندسة إلكترونيات – مقيمة بالقاهرة) باتهام والدهما وذويه بخطف نجلتيها على النحو الوارد بالفيديو سالف الذكر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث توجه والد الطفلتين صحبتهما للنيابة العامة المختصة والتى تباشر التحقيق حالياً.