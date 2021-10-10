/655378/وزير-الشباب-والرياضة-يلتقي-برابطة-الاندية-المحترفة

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، باعضاء رابطة الاندية المحترفة، بحضور كل من احمد دياب رئيس الرابطة، الكابتن عماد متعب نائب رئيس الرابطة، وعضوية كلا من خالد رفعت، شريف صالح، عامر حسين، اللواء صفي الدين بسيوني، اللواء ثروت سويلم.

دوت الخليج وزير الشباب والرياضة يلتقي برابطة الاندية المحترفة تناول اللقاء بحث خطوات عمل الرابطة في المرحلة المقبلة، حيث اكد وزير الرياضة على دعمه لرابطة الأندية المحترفة، مؤكداً انه يساند الرابطة من اجل نجاحها والخروج بخطوات جادة وملموسة من اجل المساعدة في نجاح منظومة كرة القدم في مصر. وزير الشباب والرياضة: رابطة الاندية المحترفة لديها الكثير من المهام وأضاف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صبحي، أن رابطة الاندية المحترفة لديها الكثير من المهام التي ستعمل عليها ومنها توسيع قاعدة الممارسة واحتراف اللاعبين، بالإضافة إلى العديد من الامور الاخري التي ستتولي اللجنة مهامها بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

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