الأهلي ينظم مباراة بين نجوم الفريق القدامى.. احتفالاً بنصر اكتوبر

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أعلنت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن إقامة النادي إحتفالية كبري عصر اليوم إحتفالاً بذكري إنتصارات شهر أكتوبر المجيد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقرر النادي الأهلي تنظيم مباراة ودية بين قدامي الفريق إحتفالاً بذكري إنتصارات السادس من أكتوبرالمجيد.

ويأتي ذلك ضمن إهتمام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بدور النادي المجتمعي في ظل تأثير الرياضة بشكل كبير علي الحياة الإجتماعية.

ونشر النادي الأهلي عبر صفحتة الرسمية قائلاً:انتظرونا في بث مباشر ومباراة بين نجوم الأهلي عصر اليوم في احتفالية النادي بذكرى انتصارات اكتوبر.

مباراة الأهلي القادمة

ويخوض النادي الأهلي مواجهة دور ال32 أمام الحرس الجمهوري يوم السادس عشر من شهر أكتوبر الجاري .

الجدير بالذكر أن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قرر إراحة محمد مجدي أفشة من السفر مع الفريق إلي النيجر وإتاحة الفرصة أمام اللاعب لإجراء مراسم الزفاف.

وسيبدأ الأهلي بعد أيام من تلك المواجهة منافسات الدوري المصري موسم 2021-2022 بحسب ما ستحدده القرعة التي سيجريها الاتحاد المصري لكرة القدم خلال أيام.

الأهلي

وكان النادي الأهلي نجح في عبور عقبة إنبي بدور الـ16 من بطولة كأس مصر، بتحقيقه فوز صعب بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء السبت الماضي، المباراة استضافها ملعب استاد الإسكندرية، وحسمها المارد الأحمر بهدف سجله اللاعب البديل صلاح محسن.

واستطاع النادي الأهلي من تحقيق الفوز علي فريق انبي بهدف نظيف والصعود لمواجهة نادي بيراميدز في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

مع بداية شوط المباراة الثاني قام بيتسو موسيماني بإجراء التبديل الأول بالدفع باللاعب لويس ميكيسوني بدلاً من محمود عبد المنعم كهربا.

وفي الدقيقة 65 يضيع البديل لويس ميكيسوني فرصة هدف محقق بعد مراوغة دفاعات نادي إنبي ولكن يفشل في ترجمتها داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة 70 تغييرين جديدين لبيتسو موسيماني بنزول حسام حسن وصلاح محسن بدلاً من احمد عبدالقادر ومحمد شريف.

إستمرار سعي لاعبي النادي الأهلي عن هدف اللقاء الأول ولكن يقابلهم إستبسال وتكتلات دفاعية من جانب نادي إنبي.

ثم يفعلها البديل صلاح محسن بعد نزولة بدقائق ويضعها رائعة علي يسار الحارس محمود جاد لتصبح النتيجة 1-0للنادي الأهلي.

وفي الدقيقة 81 ينزل اللاعب وليد سليمان بديلاً لمحمد مجدي قفشة.

ثم يحرز اللاعب حسام حسن هدف في الدقيقة 90 من المباراة , بطريقة رائعة ولكن يلغية الحكم بداعي التسلل.

لتنتهي المباراة بنتيجة هدف مقابل لاشيئ لصالح النادي الأهلي ويصطدم المارد الأحمر بنادي بيراميدز في دور الثمانية من بطولة كأس مصر .