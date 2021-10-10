/655373/تكريم-النائب-حسام-المندوه-عن-جهوده-في-مجال-طب-الأسنان

شهد المؤتمر الدولي الحادي عشر للجمعية المصرية لجراحي الفم والوجه والفكين، والذي عُقد مؤخراً بأحد فنادق القاهرة، تكريم الدكتور حسام المندوه الحسيني عضو لجنة التعليم بمجلس النواب لإسهاماته في مجال طب الفم والأسنان وعلاج الوجه والفكين، وشهد المؤتمر منح " المندوه" درع الجمعية المصرية لجراحي الفم والوجه والفكين.

دوت الخليج

من جهته، أشاد الدكتور خالد حسن أستاذ ورئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب الفم والأسنان، وأمين صندوق الجمعية المصرية لجراحي الفم والوجه والفكين بالدكتور حسام المندوه الحسيني أستاذ طب الأسنان التحفظي في جامعة قناة السويس وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك لإسهامته في مجال طب الأسنان ودوره كأستاذ جامعي ساهم في إثراء الحياة الأكاديمية، وكذلك لدوره التربوي في مجال التعليم قبل الجامعي.

وأوضح الدكتور خالد حسن أن المؤتمر الدولي الحادي عشر للجمعية المصرية لجراحي الفم والوجه والفكين والذي عُقد مؤخراً بأحد فنادق القاهرة، قد شهد إلقاء مجموعة محاضرات علمية حول أحدث سبل علاج وجراحة الفم والوجه والفكين، وألقى المحاضرات نخبة من أساتذة وأعضاء هيئة تدريس طب الفم والأسنان في مصر والدول العربية وأساتذة في طب الفم والأسنان من أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا.

وقال أمين صندوق الجمعية المصرية لجراحي الفم والوجه والفكين إنه على مدار ثلاثة أيام هي مدة انعقاد المؤتمر فقد شهد المؤتمر إلقاء أكثر من 70 محاضرة بالإضافة إلى عقد 6 ورش عمل لعرض كل ما هو جديد في مجال طب وجراحة الفم والوجه والفكين، حضرها نحو 1500 طبيب أسنان من مصر ومختلف الدول.

تكريم النائب حسام المندوه عن جهوده في مجال طب الأسنان

وأضاف الدكتور خالد حسن أن المؤتمر أصدر مجموعة من التوصيات الهامة الخاصة بمجال طب وجراحة الفم والوجه والفكين وسوف يتم عرضها على النائب البرلماني الدكتور حسام المندوه الحسني لرفعها إلى مجلس النواب.